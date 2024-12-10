Antalya'da oltaya takılan köpek balığı korku yarattı!

Oltaya takılan köpek balığı korku yarattı: Antalya'da balıkçılık yapan Savaş Dursun isimli vatandaşın oltasına yaklaşık 50 kilogramlık köpekbalığı takıldı. Dursun, balığı kıyıya çıkartan ve bir süre inceledikten sonra kucaklayarak denize bıraktı.

Alınan bilgiye göre, profesyonel olta balıkçılığı ve danışmalığı yapan Savaş Dursun, balık avlamak için Manavgat ilçesi Manavgat Sahili'ne geldi.

KÖPEK BALIĞININ BOYU 1,5 METREYİ AŞKIN

Dursun'un kıyıdan denize saldığı oltasına 1,5 metreyi geçkin yaklaşık 50 kiloluk kum köpek balığı takıldı. Köpek balığını fark ede Dursun, ona zarar vermemek için suya girip kucaklayarak kıyıya çıkardı.

Bir süre köpek balığını inceleyen Dursun, ardından balığı yüzgeçlerinin altından tutarak kucakladı ve tekrar denize bıraktı. Dursun ile köpek balığının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri, akıllara komedi filmi Recep İvedik'in köpek balığı sahnesini getirdi.

"KUCAKLAYIP SUYA ATTIM"

Sahildeki köpek balığı ile yaşadığı o anları da anlatan Dursun, şunları söyledi:

"Çelik bedenli olta kullandık yakalamak için, çünkü inanılmaz keskin dişleri var. Balığa zarar vermemek için suya girerek onu kıyıya çıkardım. İnceledikten sonra dalgalardan dolayı gidemeyince Recep İvedik gibi kucaklayıp suya saldım. Biraz korktum açıkçası ancak dünyanın farklı yerlerinde çok daha büyük köpek balıkları ile mücadele ettim. Özellikle koltuk altından tutuğunuz zaman balık etkisiz hale geliyor. Balıklarla çok haşır neşir olduğum için neresinden tutmam gerektiğini biliyorum. Bilmeyen arkadaşlara tavsiye etmem, hiç muhatap olmasınlar."

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"İNSANA SALDIRMA İHTİMALİ DÜŞÜK"

Aralık, ocak aylarında yağmurlardan sonra büyük akarsuların ağzından sersemlemiş balıkları toplamak için bu türlerin geldiğini belirten Dursun, "Genelde bu aylarda gece avlanıyorlar. Ana menüsünde deniz memelileri olmayan balıklar. Küçük balıklarla besleniyorlar. İnsana saldırma ihtimali düşük bir tür. Biz genelde Derinsu da avlanırken denk geliyoruz. Bazen oltamızdaki balığın yarısını ısırarak bizden vergi alıyor, bazen canlı yemimize yakalanıyor. Yine salıyoruz, çünkü koruma altında." dedi.



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