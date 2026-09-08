Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi tamamlandı: Kazanan AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu!
AK Parti’nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi sonuçları açıklandı: Kazanan AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu...
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi tamamlandı: Kazanan AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu!
AK Parti’nin itirazı üzerine iptal edilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi sonuçları açıklandı: Kazanan AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu...
Sonuç 4. turda belli oldu
Üsküdar Belediyesi’nde salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen başkanvekili seçimi bugün yeniden yapıldı. Başkanvekili seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı kazandı.
CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya ile Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’in yarıştığı seçim öncesi belediye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Üsküdar Belediyesi Başkan vekili seçimleri 4. Turda tamamlandı.
CHP ve Yeni Parti’li meclis üyelerinden 2’si AK Parti adayına oy verdi.
4. Turun sonunda en yüksek oy alan AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin seçimi kazandı.
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi tamamlandı: Kazanan AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin oldu!
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