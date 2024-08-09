Ankara Polatlı'da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçide çarptı kazada 10 ölü 26 yaralı Ankara'nın Polatlı ilçesi eskişehir yolu üzerinde bu sabah bir otobüs henüz nedeni belli olmayan bir şekilde üst geçide çarptı, kazada 10 ölü 26 yaralı var. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi.