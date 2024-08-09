Ankara Polatlı'da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçide çarptı kazada 10 ölü 26 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesi eskişehir yolu üzerinde bu sabah bir otobüs henüz nedeni belli olmayan bir şekilde üst geçide çarptı, kazada 10 ölü 26 yaralı var. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yönlendirildi.

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Ankara Polatlı'da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçide çarptı kazada 10 ölü 26 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralılar var.

Ankara'da otobüs üst geçide çarptı, ilk belirlemelere göre 10 ölü 26 yaralı var

Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, fren izinin olmadığını ve şoförün uyumuş olabileceğini söylerken, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti.

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