Ankara adayı da açıklanacak! AK Parti’nin “Aday Tanıtım” toplantısı tarihi açıklandı

AK Parti'nin ertelenen "Aday Tanıtım" toplantısı 18 Ocak Perşembe günü yapılacak.

YAYINLAMA
Google News
Ankara adayı da açıklanacak! AK Parti’nin “Aday Tanıtım” toplantısı tarihi açıklandı

AK Parti'nin ertelenen "Aday Tanıtım" toplantısı 18 Ocak Perşembe günü yapılacak.

AK Parti'nin ertelenen "Aday Tanıtım" toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. AK Parti, 14 Ocak Pazar günü gerçekleşmesi beklenirken Pençe-Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen askerler nedeniyle program ertelenmişti. Edinilen bilgilere göre, AK Parti ertelenen "Aday Tanıtım" toplantısı 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Tanıtım toplantısında 17 büyükşehir olmak üzere 31 ilin belediye başkan adayları açıklanması bekleniyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP'den skandal karar! istiklal marşını okumayı reddeden DEM partinin Akdeniz ilçe belediye başkan adayını destekleyecek
CHP'den skandal karar! istiklal marşını okumayı reddeden DEM partinin Akdeniz ilçe belediye başkan adayını destekleyecek
Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP'nin tartışmalı adayına davullu zurnalı karşılama! Tepkiler gelince geri adım attı
Türkiye şehitlerini uğurlarken, CHP'nin tartışmalı adayına davullu zurnalı karşılama! Tepkiler gelince geri adım attı
Dolmabahçe'deki güvenlik zirvesi sona erdi! "'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz"
Dolmabahçe'deki güvenlik zirvesi sona erdi! "'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz"
Şehit haberleri sonrası Dolmabahçe'de kritik güvenlik toplantısı! 3 bakan, Genelkurmay ve MİT başkanı katılacak
Şehit haberleri sonrası Dolmabahçe'de kritik güvenlik toplantısı! 3 bakan, Genelkurmay ve MİT başkanı katılacak
Son Haberler
Gram altın eli kulağında! Herkes aynı yeri bekliyor: Ekonomist Baydar’dan “sürpriz seviye” yorumu…
Gram altın eli kulağında! Herkes aynı yeri bekliyor: Ekonomist Baydar’dan “sürpriz seviye” yorumu…
Ankara adayı da açıklanacak! AK Parti’nin “Aday Tanıtım” toplantısı tarihi açıklandı
Ankara adayı da açıklanacak! AK Parti’nin “Aday Tanıtım” toplantısı tarihi açıklandı
Emekliye ek zam kabine toplantısı son dakika! Emekli ne kadar maaş alacak?
Emekliye ek zam kabine toplantısı son dakika! Emekli ne kadar maaş alacak?
Gol sonrası yaptığı hareketle tepki çekmişti! Sagiv Jehezkel özel uçakla İsrail'e dönüyor!
Gol sonrası yaptığı hareketle tepki çekmişti! Sagiv Jehezkel özel uçakla İsrail'e dönüyor!
Yeniden aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan CHP’den istifa etti! Bağımsız adaylığını açıkladı
Yeniden aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan CHP’den istifa etti! Bağımsız adaylığını açıkladı
İYİ Parti'de şok! İzmir İl Başkanı görevden alındı!
İYİ Parti'de şok! İzmir İl Başkanı görevden alındı!
Çok Okunanlar
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli zammı ile ilgili yeni açıklama: Hepsi masada değerlendiriliyor dedi...
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekli zammı ile ilgili yeni açıklama: Hepsi masada değerlendiriliyor dedi...
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısında, iki formül üzerinde duruluyor, İşte tüm detaylar
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısında, iki formül üzerinde duruluyor, İşte tüm detaylar
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Marketten büyük indirim! 15-19 Ocak tarihli dev indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Böyle ucuzluk görülmedi! Tarım Kredi Marketten büyük indirim! 15-19 Ocak tarihli dev indirimli ürün kataloğunu yayınladı
Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Pazartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak Pazartesi güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Ortadoğu'da hareketli gece! ABD ve İngiltere'den Yemen’deki Husileri ortak operasyon! Hedefler imha edildi
Ortadoğu'da hareketli gece! ABD ve İngiltere'den Yemen’deki Husileri ortak operasyon! Hedefler imha edildi
Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!
Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!
Yorumlananlar
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Murat Kurum seçim çalışmalarının ilk startını sabah namazı ile Eyüpsultan Camii'nde verdi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…
Vatandaşın derdine derman olacak ihtiyaç kredisi! Üstelik 3 ay erteleme var: Bu fırsat kaçmaz…