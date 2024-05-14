Amerika’da enflasyon öncesi ÜFE verileri geldi: İşte paylaşılan rakamlar…

Enflasyon için önemli bir gösterge olan en son Üretici Fiyat Endeksi (PPI) verileri hevesle bekleniyordu. Mevcut ekonomik sağlık ve enflasyon seviyesine ilişkin ipuçları için paylaşım geldi.

Özellikle, ABD'den gelen mevcut veriler Çalışma İstatistikleri Bürosu, ABD'nin ÜFE enflasyonu Nisan ayında %0,5 yükseldi, bir önceki ayda kaydedilen %0,2'lik artıştan daha fazla oldu.

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AMERİKA’DAN GELEN VERİLER

Yıldan yıla, ABD ÜFE, Mart ayında %2,1'lik bir artışın ardından geçen ay %2,2 arttı. Nisan 2023'ten bu yana en büyük artışı işaret ediyor. Eşzamanlı olarak, ABD Çekirdek ÜFE, gıda ve enerji fiyatları hariç, bir önceki ayın artışına ve %0,2'lik piyasa beklentisine kıyasla %0,4 arttı. Yıllık bazda, Çekirdek ÜFE, bir önceki ay %2.8 arttıktan sonra Nisan ayında %3.1 arttı.

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Beklenenden daha sıcak enflasyon verileri, Fed'in %2 hedef aralığından daha yüksek kaldığı için piyasadaki endişeleri daha da artırdı. Ayrıca, Federal Rezerv'in daha da şahin bir duruşu üzerinde tartışmalara da yol açtı.

Özellikle, tüm gözler artık ABD'ye dönüyor. 14 Mayıs Çarşamba günü yapılması planlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri daha da önem kazanmış oldu.

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