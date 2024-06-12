Altında kritik eşik! Yatırımcı merak ediyor, altın ne olacak?

Altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak eden yatırımcılar var. Altın, her zaman "güvenli liman" olarak talep görüyor.

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Altında kritik eşik! Yatırımcı merak ediyor, altın ne olacak?

Yatırımcılar, Mayıs ayında 2.450 dolarla rekor kıran altına ilgi gösterdi. Ancak ons fiyatı son zamanlarda 2.300 Dolar'ın altına gerileyerek yatırımcıları korkuttu.

Fed'in faiz politikaları, altın fiyatlarının gelecekteki seyri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Fed, politika faizini yirmi iki yıl önceki en yüksek seviyesi olan %5,25 ile 5,50 arasında tutuyor. Uzmanlar, Federal Reserve'in Kasım ayında faiz indirimlerine başlaması nedeniyle altın fiyatlarında bir değişiklik yaşanabileceğini düşünüyor.

Altın fiyatlarını doğrudan etkileyen jeopolitik gelişmeler de var. Altın, daha fazla çatışma ve belirsizlik nedeniyle değerleniyor. Altın talebi, merkez bankalarının döviz rezervlerinde altına yönelmesi nedeniyle arttı. Dünya Altın Konseyi, 2023'ün ilk dokuz ayında merkez bankaları 800 ton altın aldı. Altın, bu talep nedeniyle yüzde on arttı.

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Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkeler, enflasyon ve kur riskine karşı altına yatırım yapıyor. Çin Merkez Bankası, on sekiz ay boyunca altın satın aldıktan sonra Mayıs ayında bu işlemleri durdurdu. Bununla birlikte, bu durumun nasıl ilerleyeceği yakından izlenecek.

Altın hakkında yabancı bankaların tahminleri Birçok yabancı banka, altın fiyatlarının artmaya devam edeceğini tahmin ediyor:

Bank of America (BofA): Altının fiyatı 2025'e kadar 3.000 doları aşacaktır.

Goldman Sachs, 2024 yılının sonuna kadar altının ons fiyatını 2.700 Dolar olarak tahmin etti.

JPMorgan, 2024'te altın fiyatının ons başına 2.315 $ olacağını tahmin ediyor.

UBS, yıl sonu itibarıyla altının ons başına 2.500 Dolar ve yıl sonu itibarıyla 2.600 Dolar olacağını tahmin etti.

Citi, altının 6 ila 18 ay içinde 3.000 Dolar seviyesine çıkacağını tahmin ediyor.

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