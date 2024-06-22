Sağlık personelleri alınacak! 81 ilde Acil Tıp Teknisyenleri, Hemşireler, Eczacılar, hasta karşılama görevlisi alımı

İlanlarda belirtilen ayrıntılara göre, çeşitli görevlerde alımlar yapılacaktır. Acil tıp teknisyenleri, hemşireler, eczacılar ve hasta karşılama görevlileri gibi çok çeşitli görevleri yerine getirmek için kadrolar kuruldu. İŞKUR web sitesi üzerinden başvuru yapılacaktır.
Adaylardan Aranan Şartlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, belirli bir yaş sınırını geçmiş olma, herhangi bir suç kaydı bulunmama ve görev yapmaya engel olabilecek sağlık sorunlarına sahip olmama dahil olmak üzere genel şartlar adaylara aranmaktadır. Her pozisyon için ayrı nitelikler de gereklidir.
İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara göre, aşağıdaki pozisyonlara işçi alınacak:
Acil Tıp Teknisyeni: 56 kişi
Hasta Danışmanı: 112 kişi
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 45 kişi
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 8 kişi
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 316 kişi
Hastane Hizmetlisi: 33 kişi
Klinik Destek Elemanı (Hastane): 23 kişi
Diğer Hemşireler: 7 kişi
Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi): 16 kişi
Ebe-Hemşire: 47 kişi
Ebe: 28 kişi
Ebe Yardımcısı: 11 kişi
Eczacı: 1 kişi
Eczacı Kalfası: 26 kişi
Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri: 35 kişi
Odyometri Sağlık Teknikeri: 20 kişi
Sağlık Bakım Teknisyeni: 11 kişi
Sağlık Memuru: 11 kişi
Acil Servis Hemşiresi: 2 kişi
Hemodiyaliz Hemşiresi: 5 kişi
Hemşire Yenidoğan: 1 kişi