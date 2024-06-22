Sağlık personelleri alınacak! 81 ilde Acil Tıp Teknisyenleri, Hemşireler, Eczacılar, hasta karşılama görevlisi alımı

İlanlarda belirtilen ayrıntılara göre, çeşitli görevlerde alımlar yapılacaktır. Acil tıp teknisyenleri, hemşireler, eczacılar ve hasta karşılama görevlileri gibi çok çeşitli görevleri yerine getirmek için kadrolar kuruldu. İŞKUR web sitesi üzerinden başvuru yapılacaktır.

Adaylardan Aranan Şartlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, belirli bir yaş sınırını geçmiş olma, herhangi bir suç kaydı bulunmama ve görev yapmaya engel olabilecek sağlık sorunlarına sahip olmama dahil olmak üzere genel şartlar adaylara aranmaktadır. Her pozisyon için ayrı nitelikler de gereklidir.

İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara göre, aşağıdaki pozisyonlara işçi alınacak:

Acil Tıp Teknisyeni: 56 kişi

Hasta Danışmanı: 112 kişi

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 45 kişi

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 8 kişi

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 316 kişi

Hastane Hizmetlisi: 33 kişi

Klinik Destek Elemanı (Hastane): 23 kişi

Diğer Hemşireler: 7 kişi

Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşiresi): 16 kişi

Ebe-Hemşire: 47 kişi

Ebe: 28 kişi

Ebe Yardımcısı: 11 kişi

Eczacı: 1 kişi

Eczacı Kalfası: 26 kişi

Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri: 35 kişi

Haberin Devamı

Odyometri Sağlık Teknikeri: 20 kişi

Sağlık Bakım Teknisyeni: 11 kişi

Sağlık Memuru: 11 kişi

Acil Servis Hemşiresi: 2 kişi

Hemodiyaliz Hemşiresi: 5 kişi

Hemşire Yenidoğan: 1 kişi