Altın yatırımcısına uyarı! O tarihte 5 bin TL yükselecek

Türkiye'deki altın ve para piyasaları konusunda uzman olan İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Piyasalarda hareketlilik, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla ortaya çıktı.

Bu durumda altın ve gümüş fiyatları da çok yükseldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında beklenen gelişmeler hakkında önemli uyarılar verdi.

"Cuma günü ons altın haftalık olarak 2 bin 400 doların üzerinde kapanırsa, artık diyeceğiz ki takip edeceğimiz bant aralığı 2 bin 400 – 2 bin 450 dolar arasında olacak.

Altın fiyatları neden bu kadar çok arttı? çünkü piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayından itibaren faiz indirimine başlamasını fiyatlamaya başladı.

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Enflasyon rakamları düştükçe, Federal Reserve'in faiz düşürme olasılığı da arttı. Altın ve gümüş fiyatları, faizlerin düşmesiyle birlikte artıyor.

"Çeyrek Altın 5 Bin TL Olacak"

Altın gram fiyatı şu anda 2 bin 535 TL seviyesinde. Serbest piyasada ise 2 bin 550 ile 2 bin 565 TL arasında değişmektedir. Bugün, gram altın serbest piyasalarda 2 bin 567 TL'ye yükselerek tarihi rekorunu gördü.

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Gram altında yıl sonuna kadar 3 bin TL ile 3 bin 500 TL arasında bir fiyat beklentisi var.

Fiyat dalgalanmaları kaçınılmazdır. Ayrıca düşüşler olacaktır, ancak yükselişler devam edecek.

Yıl sonuna kadar Sarrafiye grubu altınlarda çeyrek altın fiyatının 5 bin TL veya yarım altında 10 bin TL olmasını bekliyorum. Tam olarak 20 bin TL.”