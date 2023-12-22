Ne Altın, Ne Dolar, Ne Borsa Onun Kadar Kazandıranı Yok! Bir Yatıran Yüzde 60 Aldı…

Türk yatırımcısı; emtia, döviz ve borsa arasında yatırımlarını daha çok sıklaştırdı. Güvenli liman arayanların ilk tercihi altın ve gümüş oldu. Ticaret ile uğraşanlar ise dolar ve euro’ya yöneldi.

BORSA, 2023 YILINDA REKOR KIRDI

Ocak 2023 yılından bu yana Borsa Istanbul’da tarihi zirveler gözüktü. Özellikle de Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından borsa hızlı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Borsa tarihi zirveleri görürken yeni yatırımcılar katılım gösterdi. Borsaya ve halka arza giriş rekorları kırıldı. Fakat son birkaç ay içinde borsada kısmi düşüş yaşandı. Bu da yatırımcıyı başka yöne çekti.

BİTCOİN, SON İKİ AYDA YÜZDE 60 ARTTI

Borsa kayıp yaşarken, dijital varlıklar birden öne çıktı. Küresel piyasalarında önünde fiyatlanan Bitcoin ve kripto paralar yatırımcısına kazandırmaya başladı. Son iki ay içinde Bitcoin yüzde 60’lara varan kazanç gösterdi.

Ocak ayında 15 bin dolar seviyelerinde bulunan Bitcoin yılın bitmesine az bir zaman kala 45.000 dolar bölgesini zorladı. Yatırımcılar 2024 yılında daha fazlasını bekliyor.

2024'te birçok kişinin piyasaya yeni bir güç enjekte edebileceğine ve potansiyel olarak fiyatları yükseltebileceğine inandığı bir Bitcoin ETF onayı beklentisiyle çalkalanıyor.