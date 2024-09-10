Altın alacaklar dikkat! Altın için yeni tahmin açıklandı

Haftaya 2 bin 720 lira seviyelerinde başlayan gram altın Ekonomist Hikmet Baydar, "Gram altında ons altındaki yükselişe paralel bir yukarı hareket gelme ihtimali fazla diyebiliriz" dedi.

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Altın alacaklar dikkat! Altın için yeni tahmin açıklandı

Fed'in faiz indirimi beklentileri, altın fiyatlarında bir yükseliş trendi oluşturuyor. Bu ayki Fed toplantısında bir indirim kararı çıkar mı, bu da fiyatlarda ani bir artışa yol açar mı?

Milliyet gazetesine konuşan ekonomist Hikmet Baydar, "Hem gelen global veriler hem de yurt içi makro veriler sanayide daralma, ekonomide yavaşlama gibi sinyaller verdiği için borsa bu aralar çıkışta zorlanmaktadır" dedi.

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Gram altında ons altındaki yükselişe paralel olarak, gram altında 2 bin 800 ihtimali var. 2787 lira seviyesi test edilebilir.

Önümüzdeki dönemde 2800'lere doğru yükselişini sürdürme olasılığı yüksektir.

Dolar düşer mi?

Carry trade nedeniyle dolar/TL'nin aşağı yönlü baskılanması oldukça yaygın bir durumdur. Bunun gelecekte de devam edeceğine inanıyoruz.

Yine de Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırma potansiyeli var. Açıklanan OVP'de de baskılanacağı zaten hesaplanmış.

Bu nedenle, gelen döviz satışlarıyla gevşeme riskinin devam ettiğini düşünüyoruz ve şu anda dolar/TL'de önemli bir yukarı hareket beklenmiyor.”

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