Ev alacaklar acele edin! 2-3 yıl sonra bu fiyatları bulamayacaksınız

Tasarruf ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, sosyal medyada sık sık tartışmalara neden olan tavsiyelerini sürdürüyor. Bu kez Mert Başaran, konut almayı düşünenlere hitap etti. Özellikle tasarruf ve geleceğe yönelik uyarılarıyla dikkat çeken Başaran, konut piyasasının geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Konut almak isteyenlere çok sayıda tavsiye veren bir uzmandan konut ile enflasyon arasındaki ilişkiye de açıklama geldi. Konut fiyatları artacak mı yoksa düşecek mi?

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İnşaat sektöründe artan maaliyetler nedeniyle inşaat sektörünün her konut projesine girmek istemediğine dikkat çeken Başaran, hemen ardından konut almak için fırsat kollayanları uyardı. Mert Başaran, konut almak için beklemek mantıklı olmadığını belirtti ve "İnsanlar bugün alamadıkları konutları 2-3 yıl sonra hiç alamayacaklar" dedi. Mert Başaran ise konut ve enflasyon arasındaki ilişkiyi ele aldı.

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Konut ve enflasyon hakkında da konuşan Başaran, enflasyon olsa da "mülkün", "mülk" olduğunu hatırlatarak konut almayı önerdi. Mert Başaran, "Armudun sapı, üzümün çöpü demeden insanların alabileceği bir mülkü satın alması gerekiyor" diyor. "Mülk her zaman mülktür" ifadeleri yer aldı.