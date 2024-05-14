“Alnızdan öpüyorum” Cumhurbaşkanı, bu sözleri bakın kimlere söyledi?

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ne özel bir etkinlik düzenlendi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı tarafından düzenlenen etkinliğe Erdoğan’da katıldı. Sözleri yine çok konuşuldu…

YAYINLAMA
Google News
“Alnızdan öpüyorum” Cumhurbaşkanı, bu sözleri bakın kimlere söyledi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı tarafından düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı. Etkinlikte açıklama yapan Erdoğan çiftçilere “alnınızdan öpüyorum” diyerek büyük bir çıkış yaptı. İşte Erdoğan’ın konuşmaları…

Yetkiyi alan İmamoğlu, vatandaşa acımadı: İstabullu suyu zamlı şekilde kullanacak…Yetkiyi alan İmamoğlu, vatandaşa acımadı: İstabullu suyu zamlı şekilde kullanacak…

AVRUPA’DA LİDER KONUMUNDAYIZ

“Tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılada Avrupa'da lider dünyada ilk 10 içindeyiz. Fındık incir kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara 1. sıradayız. Sebzede 4, meyvede 5.'yiz. Tarımsal hasılamızı 2023'te 69,2 milyar dolara yükselttik.

İhracatımızı 3,8 milyar dolardan 2023'te 31 milyar dolara ulaştırdık. Türkiye, 2023 yılında 2012 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürün ihraç etti. Hepinizi alnınızdan öpüyorum.”

100 yaşına kadar yaşamak isteyenler! O yiyeceği mutlaka yemelisiniz100 yaşına kadar yaşamak isteyenler! O yiyeceği mutlaka yemelisiniz

ALIN TERİ DÖKMEZSEN TOPRAK BAKMAZ

“İnsanoğlunun sadık yari topraktır. Toprak olmazsa hayat olmaz. Toprak olmazsa ne dünyada kalacak yer ne de öteki aleme göçünce yatacak yer bulabiliriz. Biz toprağa ne kadar önem verirsek toprak da bizi yaşatır. Alın teri dökmez, gerekli yatırımı yapmazsanız toprak da size bakmaz. Bu anlayışla son 21 yılda çiftçi kardeşlerimize hak ettikleri önemi vermenin gayretinde olduk. Sorunlara kalıcı ve modern çözümler bulabilmek için gerçekten yoğun mesai harcadık.

Ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için ciddi hibeler sağladık. Üretimin gelişmesi için son 21 yılda 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. 2024 yılından şu ana kadara 45 milyar lira ödeme yaptık.”

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti İl Başkanları toplantısında konuştu: Kongre sürecini başlatacağızSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti İl Başkanları toplantısında konuştu: Kongre sürecini başlatacağız

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kamuya personeller alınacak! 18-50 yaş arası başvuru yapabilir
Kamuya personeller alınacak! 18-50 yaş arası başvuru yapabilir
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu
Son dakika! Kızılay 2024 yılı kurban bedel fiyatını açıkladı! 2024 Yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatları
Son dakika! Kızılay 2024 yılı kurban bedel fiyatını açıkladı! 2024 Yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatları
Sinan Ateş suikast ile ilgili flaş gelişme yaşanarak, cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı, İşte o şok görüntüler!
Sinan Ateş suikast ile ilgili flaş gelişme yaşanarak, cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı, İşte o şok görüntüler!
Son Haberler
Google Gemini Nedir? Yapay Zeka Robotu Mu?
Google Gemini Nedir? Yapay Zeka Robotu Mu?
Monitörüm kaç hz? Monitör yenileme hızı nasıl öğrenilir?
Monitörüm kaç hz? Monitör yenileme hızı nasıl öğrenilir?
Jerome Powell’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hedefini tekrarladı…
Jerome Powell’dan önemli açıklamalar: Enflasyon hedefini tekrarladı…
Fenerbahçe’de seçim tarihi belli oldu: İşte net tarih…
Fenerbahçe’de seçim tarihi belli oldu: İşte net tarih…
Yargıtay başkanı belli oldu! 37. tur sonunda Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez seçildi
Yargıtay başkanı belli oldu! 37. tur sonunda Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez seçildi
Devlet Bahçeli'den Eurovision yarışmasına tepki! 'Batsın böyle çağdaşlık'
Devlet Bahçeli'den Eurovision yarışmasına tepki! 'Batsın böyle çağdaşlık'
Çok Okunanlar
Nuray Sayarı ile Günlük burç yorumları! 14 Mayıs 2024 Salı günü burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...
Nuray Sayarı ile Günlük burç yorumları! 14 Mayıs 2024 Salı günü burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...
Bugün altın fiyatları ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Mayıs 2024 Salı Güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Mayıs 2024 Salı Güncel altın fiyatları
Sinan Ateş suikast ile ilgili flaş gelişme yaşanarak, cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı, İşte o şok görüntüler!
Sinan Ateş suikast ile ilgili flaş gelişme yaşanarak, cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı, İşte o şok görüntüler!
CeoWorld Magazine dergisi 2024 yılında Dünyanın en hızlı savaş uçaklarını sıraladı! KAAN kaçıncı sırada?
CeoWorld Magazine dergisi 2024 yılında Dünyanın en hızlı savaş uçaklarını sıraladı! KAAN kaçıncı sırada?
Tiyatro ve sinemanın usta ismi, Ayten Gökçer hayatını kaybetti!
Tiyatro ve sinemanın usta ismi, Ayten Gökçer hayatını kaybetti!
Ehliyeti olan işe girecek! İş Bankası personel alımı yapacak
Ehliyeti olan işe girecek! İş Bankası personel alımı yapacak
Yorumlananlar
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
AK Parti İBB Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan CHP'ye olay borç göndermesi ''Duvarlara astınız, kürsüye astık çok mu?''
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!