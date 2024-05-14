“Alnızdan öpüyorum” Cumhurbaşkanı, bu sözleri bakın kimlere söyledi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı tarafından düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutladı. Etkinlikte açıklama yapan Erdoğan çiftçilere “alnınızdan öpüyorum” diyerek büyük bir çıkış yaptı. İşte Erdoğan’ın konuşmaları…

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AVRUPA’DA LİDER KONUMUNDAYIZ

“Tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılada Avrupa'da lider dünyada ilk 10 içindeyiz. Fındık incir kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara 1. sıradayız. Sebzede 4, meyvede 5.'yiz. Tarımsal hasılamızı 2023'te 69,2 milyar dolara yükselttik.

İhracatımızı 3,8 milyar dolardan 2023'te 31 milyar dolara ulaştırdık. Türkiye, 2023 yılında 2012 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürün ihraç etti. Hepinizi alnınızdan öpüyorum.”

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ALIN TERİ DÖKMEZSEN TOPRAK BAKMAZ

“İnsanoğlunun sadık yari topraktır. Toprak olmazsa hayat olmaz. Toprak olmazsa ne dünyada kalacak yer ne de öteki aleme göçünce yatacak yer bulabiliriz. Biz toprağa ne kadar önem verirsek toprak da bizi yaşatır. Alın teri dökmez, gerekli yatırımı yapmazsanız toprak da size bakmaz. Bu anlayışla son 21 yılda çiftçi kardeşlerimize hak ettikleri önemi vermenin gayretinde olduk. Sorunlara kalıcı ve modern çözümler bulabilmek için gerçekten yoğun mesai harcadık.

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Ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için ciddi hibeler sağladık. Üretimin gelişmesi için son 21 yılda 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. 2024 yılından şu ana kadara 45 milyar lira ödeme yaptık.”

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