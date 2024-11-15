Almanya'da Türk kızına okul tuvaletinde saldırı!

Almanya'da kimliği belirsiz saldırgan, okul tuvaletine girerek, Türk öğrenci Ayşegül'ü sebepsiz yere öldüresiye döverek hastanelik etti. Bu çirkin saldırı ve darpın Alman basınında yer almaması dikkat çekti.

Almanya'da okul tuvaletine giren kimliği belirsiz saldırgan, Türk öğrenci Ayşegül'ü sebepsiz yere öldüresiye dövdü. Alman basını olayı görmezden geldi.

Almanya'da 12 yaşındaki Türk bir kız çocuğu, kimliği tespit edilemeyen bir saldırgan tarafından, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle, okul tuvaletinde dövülerek tanınmaz hale getirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde okuduğun bilinen Ayşegül'ü, okul tuvaletine giren bir şahsın sebepsiz yere öldüresiye döverek hastanelik ettiği ortaya çıktı. Saldırganın kimliği henüz tespit edilmedi. Ayşegül'ün yaşadığı olayın Alman basınında yer almaması dikkat çekti.

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