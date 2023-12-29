Aleyna Tilki öyle bir paylaşım yaptı ki: Selin Ciğerci kendini tutamayıp yorum yaptı

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında şarkı söylemeyi özlediğini belirterek, "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz" dedi.

Aleyna Tilki, çocukluğumdan beri canım pahasına çalışan insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar.

Aylena Tilki, 'Yakında yine' diyerek paylaştığı fotoğraflarla adından söz etti. Genç şarkıcı sahnede fırtına gibi eserken Selin Ciğerci emojilerle destek verdi.