AKOM ve İstanbul valiliğinden İstanbul için kritik uyarı! Sağanak yağış 4 İlçede çok etkili olacak!

AKOM ve İstanbul Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmelerine yer verildi.

SAAT VERİLEREK UYARI YAPILDI

Bu akşam batı ilçelerinden başlayarak zamanla İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilen açıklamada, "Yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Meteoroloji’ye göre;



? Bu akşam batı ilçelerinden başlayarak zamanla #İstanbul'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. ☔️⛈️



⚠️ Yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenen yağışlara karşı dikkatli olunmalıdır. pic.twitter.com/5ajO1XUGQU — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 20, 2024

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN "KUVVETLİ YAĞIŞ" UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bu akşam şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde ise çok kuvvetli yağışın etkili olabileceğinin öngörüldüğünü duyurdu.

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AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul genelinde bu akşam itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

4 İLÇ İÇİN AŞIRI YAĞIŞ UYARISI

Yarın akşam saatlerine kadar görülmesi beklenen yağışların, şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde (Şile, Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan) ise çok kuvvetli olabileceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

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Ülke genelinde sağanaklar devam ederken hafta sonu için tedbirli olunması istendi. İstanbul dahil 7 şiddetli yağmur bekleniyor.

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SICAKLIK AZALIYOR, YAĞIŞLI SİSTEM GELİYOR

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli ve Ordu çevreleri ile İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların; Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.