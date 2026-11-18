Akın Gürlek'ten fon soruşturması hakkında önemli açıklama!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Fon soruşturmasında gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden 40,4 milyar lira tahsil edilmiştir." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Gürlek X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon soruşturmasında şimdiye kadar gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden 40,4 milyar lira tahsil edildiğini duyurdu.

Bakan Akın Gürlek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Fon soruşturmaları, elde edilen yeni deliller doğrultusunda derinleştirilmektedir. İyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını ilgilendiren bu süreci yakından takip ediyoruz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalarda ilgili kurumlarımız koordinasyon içinde görev yapmaktadır. Para hareketleri, malvarlığı devirleri ve bağlantılı hesaplar ayrıntılı olarak incelenmektedir.

'129 ŞÜPHELİ TUTUKLU, 54 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR'

Bizim için belirleyici olan kişilerin makamı, unvanı veya bağlantıları değil, somut deliller ve hukuki sorumluluktur. Fon yöneticileri ve piyasa aktörlerinin yanı sıra denetim süreçlerine ilişkin iddialar da soruşturma kapsamındadır. Kamu görevlileri dâhil, hukuki sorumluluk doğurabilecek tüm hususlar yetkili adli makamlarca değerlendirilmektedir.

Haberin Devamı

Hiçbir iddia peşinen doğru kabul edilmeyecek, hiçbir somut delil göz ardı edilmeyecektir.

Bugün itibarıyla soruşturmalar kapsamında 498 şüpheli bulunmaktadır. 129 şüpheli tutuklu, 289 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı bulunmaktadır. Hakkında yakalama kararı bulunan 54 şüpheliye yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltındaki 22 şüphelinin adli işlemleri sürmektedir.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla 417 gerçek kişi ve 149 tüzel kişinin malvarlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararı uygulanmıştır.

'GÖNÜLLÜ İADE VE GERİ KAZANIM KAPSAMINDA 75 KİŞİDEN 40,4 MİLYAR LİRA TAHSİL EDİLDİ'

Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edilmiştir. Bir kez daha açıkça ifade ediyorum: Gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

Önceliğimiz, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını korumak ve birikimlerine kavuşmalarına yönelik hukuki süreçlerin etkin biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizin emeğine ve birikimine sahip çıkma konusundaki kararlı iradesi doğrultusunda, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içindeyiz.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında, ilgili kurumlarımızın temsilcileriyle 10’uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Soruşturmaların seyri, mali incelemeler, uygulanan tedbirler ve yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik çalışmalarımızı bütün yönleriyle değerlendirdik.

Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, hukuki sorumlulukların belirlenmesi ve vatandaşlarımızın haklarının korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

7 İSİM DAHA TUTUKLANDI

Öte yandan sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında da karar verildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 10'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Pendik sokaklarında yeni üye mesaisi! Başkan Sarıkaya ve teşkilatı sahada

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Yeni doğan bebeğini öldüren anne hakime yalvardı: Ev hapsine dahi razıyım