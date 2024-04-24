Akıllı sözleşmeler için yapay zeka güvenliği öne çıkıyor

Web3 ve blok zinciri teknolojisi Bitcoin ve NFT'lerin çok ötesine geçiyor. İşletmeler Web3'ün olanaklarından daha fazla haberdar oldukça, bir özellik önemli bir rol oynayacaktır.

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Akıllı sözleşmeler için yapay zeka güvenliği öne çıkıyor

Akıllı sözleşmeler, kullanıcılar arasında otomatik, açık ve güvenilir bir şekilde bir anlaşma uygular. Kodla yazılmış ve zincir üzerinde çalışan, kapsamlı evrak işi ve insan onayı gerektiren kırılgan, yüksek dokunuşlu güven ilişkileri yerine kullanılabilirler.

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Laurence Moroney, ödüllü bir araştırmacı, en çok satan yazar ve Google için AI Avukatıdır. Harvard, Coursera ve Deeplearning.ai ile birkaç popüler AI kursu veriyor. Şu anda teknoloji ve siyasetin kesişimi hakkında bir Hollywood filmi üzerinde çalışıyor.

YAPAY ZEKA VE AKILLI SÖZLEŞMELER

Anlaşmaları kodda ifade etmek, iki ucu keskin bir kılıçtır. Ham kod özellikle popüler smart-contrat dilinde yazılmış kod Solidity. İnsan iletişimini yorumlamak için gereken doğal dil işleme yeteneklerinden yoksundur. Bu nedenle, çoğu akıllı sözleşmenin teknik veya finansal uzmanlar tarafından kullanılan katı kodlanmış kuralları takip etmesi şaşırtıcı değildir.

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Büyük dil modellerini (LLM'ler) girin. Hepimiz bir LLM ailesinin altında yatan zeka, akıl yürütme ve dil anlayışına bir arayüz sağlayan ChatGPT gibi uygulamalara aşinayız. Bu temel zekayı akıllı sözleşmelerle entegre ettiğinizi hayal edin!

Birlikte çalışarak, LLM'ler ve akıllı sözleşmeler, yasal kodlar veya sosyal normların ifadeleri gibi doğal dil içeriğini yorumlayabilir. Bu, yapay zeka tarafından desteklenen çok daha akıllı akıllı sözleşmelere bir kapı açar.

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