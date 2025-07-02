Akıllara durgunluk veren olay: Yeni doğan bebeğini parçalara ayırıp çöpe attı!

Akıllara durgunluk veren olay: İspanya'nın başkenti Madrid'de, yeni doğmuş bebeğini parçalayıp çöpe attığı iddia edilen bir kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi...

İspanya'nın başkenti Madrid'de, yeni doğmuş bebeğini parçalayıp çöpe attığı iddia edilen bir kadın tutuklandı. Ekvador doğumlu göçmen olan kadın, Madrid'in işçi mahallesi Vallecas'ta yaşıyordu. Olay, Aralık ayında geri dönüşüm tesisinde bir bebeğe ait parçalanmış cesedin bulunmasıyla ortaya çıktı. Bebeğin sadece beş günlükken bıçakla parçalara ayrıldığı belirlendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, yeni doğmuş bebeğini başını kesip parçaladıktan sonra çöpe attığı iddia edilen bir kadın tutuklandı. Kadının, Ekvador doğumlu bir göçmen olduğu ve Madrid'in Vallecas adlı işçi mahallesinde yaşadığı açıklandı. Polis, kadının evinde arama yaptı. Evli ve çocuk sahibi olduğu belirtilen kadının kimliği ise açıklanmadı.Tüyler ürperten olayın detayları ilk kez geçen hafta ortaya çıktı. Polis, Aralık ayında Madrid'in doğusundaki Loeches'te bulunan bir geri dönüşüm tesisinde, bir bebeğe ait parçalanmış cesedin bulunduğunu açıkladı. Bebeğin kalıntıları, birkaç plastik poşet içinde çöp yığınları arasında bir işçi tarafından fark edildi.

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Yapılan incelemelerde, bebeğin canlı doğduğu ve sadece beş günlükken bıçakla başı kesilerek parçalara ayrıldığı belirlendi. Vücudu çöp poşetlerine konulmuştu.Polis, olaya "Operasyon Natal" adını verdi ve bebeğe ne olduğunu anlamak için halktan yardım istedi. Geçen yılın son aylarında hamile olduğu düşünülen yaklaşık 40 yaşlarındaki bir kadının kimliğini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.Polis sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Elimizdeki bulgulara göre, hayatını kaybeden bebek canlı doğmuş bir kız çocuğuydu. Ölüm şekli ise şiddet içeriyor. Bu korkunç olayın aydınlatılması için halkın yardımına ihtiyacımız var."

Soruşturmayı yürüten dedektifler, bebeğin Latin Amerika kökenli olabileceğini düşünüyor. Araştırmalara göre, bebeğin kalıntıları Vallecas semtindeki bir çöp konteynerine atıldıktan sonra geri dönüşüm tesisine ulaştı.Soruşturma sırasında Dylan adlı özel eğitimli bir polis köpeği de kullanıldı. Biyolojik kalıntıları bulmakta uzman olan Dylan, çöp poşetleri arasında yaptığı aramada bebeğe ait parçaları tespit etti. Daha sonra bu çöp torbalarının, 12 Aralık akşamı Vallecas bölgesinde atıldığı ve Loeches tesisine oradan taşındığı belirlendi.

