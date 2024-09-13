Beklenen ihale yapılıyor! 2 bin 500 yeni taksi için ihale yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) tarafından onaylanan 2 bin 500 yeni taksinin işletilmesi için 29 yıllık bir ihale açmaya karar verdi.

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Beklenen ihale yapılıyor! 2 bin 500 yeni taksi için ihale yapılacak

Eylül ayında İBB Meclisi'nin üçüncü oturumunda, UKOME tarafından oy birliği ile kabul edilen 2 bin 500 taksinin işletilmesi, İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olarak görülen taksi sorununu çözme aşamasına geldi. İBB Meclisi, 2 bin 500 taksinin 29 yıl boyunca işletilmesi için ihaleye çıkılmasına izin verdi.

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Yeni taksiler, şoför ve yolcu arasında güvenlik bariyeri oluşturacak ve yalnızca mobil uygulama ve entegre taksi durakları üzerinden yolcu alacak. Ulaşım akademisi tarafından sertifikalandırılmış şoförler taksilerde çalışabilir.

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