Akaryakıta zam var mı? 1 Kasım benzin, motorin, LPG fiyatları
Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları, indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken, Brent petrol fiyatları dalgalanıyor. Günümüzde benzin litre fiyatında bir indirim veya zam var mı? 1 Kasım'da benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel fiyatlar kaç TL? Geçtiğimiz gün benzine zam gelmesinin ardından benzin, motorin ve LPG'nin güncel fiyatları ne kadar?
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Yurttaşlar, benzin, motorin ve LPG'nin güncel fiyatlarını araştırıyor. Fiyatlar indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Brent petrol fiyatındaki dalgalanma nedeniyle 1 Kasım 2024'e kadar benzin, motorin ve LPG fiyatları arama motorlarında araştırılıyor. Benzin, motorin ve LPG'nin güncel fiyatları nedir?
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1 KASIM BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.26 TL
Motorin litre fiyatı: 43.31 TL
LPG litre fiyatı: 25.19 TL
Ekonomi