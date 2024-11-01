Akaryakıta zam var mı? 1 Kasım benzin, motorin, LPG fiyatları Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları, indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken, Brent petrol fiyatları dalgalanıyor. Günümüzde benzin litre fiyatında bir indirim veya zam var mı? 1 Kasım'da benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel fiyatlar kaç TL? Geçtiğimiz gün benzine zam gelmesinin ardından benzin, motorin ve LPG'nin güncel fiyatları ne kadar?