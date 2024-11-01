Canan Karatay bunu her gün yapıyor! Hem tok tutuyor hem zayıflatıyor

Çok fazla yemek yemeye devam ediyor musunuz? Uzman doktor Canan Karatay, hem tok tutar hem de enerji verir.

1 6 Andız pekmezi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay tarafından vücut sağlığını koruyan ve vücut direncini artıran bir besindir. Andız pekmezi, yüksek besin değeri nedeniyle uzun süredir ilaç olarak kullanılmaktadır.



2 6 Bronşit ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi gelir. Ek olarak, kuru ve derinden olan öksürüğü hafifletir ve balgam sökümüne yardımcı olur. Ayrıca tıp uzmanları, nefes darlığını azalttığına karar vermiştir. 3 6 Yüz yıllardır Anadolu topraklarında tüketilen andız pekmezi, ilaç olarak da bilinir ve saç sağlığını iyileştirir. Özellikle cilt, saç ve deri için son derece faydalı bir besin. Saçlar dökülmesini önlediği ve daha gür görünmesine yardımcı olduğu söylendi. 4 6 Andız ağacının olgunlaşmamış kozalaklarının öncelikle kırılması gerekir. Kozalakların kuru olması gerekir. Kuruma işlemine göre bekleme süresi en az dört gün daha uzun olmalıdır. 5 6 Andız kozalaklarının suyu daha sonra suda en az bir gün bekletildikten sonra süzülür ve yarısından daha az kısmı kalıncaya kadar kaynatılır. Pekmez kaynatılırken sürekli karıştırmayı unutmayın. Aksi takdirde dibi tutar. Bu şekilde Andız Pekmezi yapılır ve her hastalığa iyi gelir. 6 6



