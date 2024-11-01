Ege beşik gibi sallanıyor! Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 4.63 km altında yaşandı.
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AFAD, Ege Denizi'nde saat 02.23'de yerin 4.63 kilometre altında 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sarsıntı 4,63 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremden sonra herhangi bir olumsuz gelişme olmadı.
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