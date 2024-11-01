Ege beşik gibi sallanıyor! Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD, Ege Denizi'nde saat 02.23'de yerin 4.63 kilometre altında 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.



AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sarsıntı 4,63 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremden sonra herhangi bir olumsuz gelişme olmadı.

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Çanakkale geçtiğimiz günlerde 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Ege Denizi açıklarında da güçlü artçı sarsıntılar meydana geldi.