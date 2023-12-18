Akan trafikte aracın üstüne çıkıp dans ettiler! Tüm fatura sürücüye kesildi, bir daha sürücü koltuğuna oturamayacak!

Antalya'da Muratpaşa trafikteki seyir halindeki otomobilin üzerine çıkarak çılgınlar gibi dans eden 3 gencin videosu sosyal medyada gündem olmuştu. O gençler yakalandı. Cezanın büyüğü sürücüye kesildi.

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Akan trafikte aracın üstüne çıkıp dans ettiler! Tüm fatura sürücüye kesildi, bir daha sürücü koltuğuna oturamayacak!

Antalya'da müziğin ritmine dayanamayıp seyir halindeki bir aracın kaportasında dans eden yolcu ile pencereden sarkarak müziğin ritmine kendini kaptıran sürücü, trafikteki diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Polise "Herkesi durdurup üfletiyorsun, bu ne" diye sosyal medyadan seslenen diğer sürücülere cevap ise fazla gecikmedi. Aday sürücü olduğu belirlenen sürücünün belgesi daimi olarak iptal edilip farklı maddelerden bin 308 TL ceza, ön kaportada dans eden yolcuya ise emniyet kemeri takmamaktan 436 TL ceza kesildi.

Şaşkınlık veren video geçtiğimiz hafta Cuma gecesi Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi üzerinde kaydedildi.

Ön kaputa çıkıp dans etti!

Eğlence tutkunu 3 genç gece saatlerinde seyir halindeki otomobillerinde ilginç ve tehlikeli hareketler yaparak eğlendi. 07 BOM 28 plakalı otomobille caddede ilerleyen gençlerden biri, hareket halindeki aracın ön kaportasına çıkıp müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Sürücü ve yanındaki yolcu ise zaman zaman araç penceresinden çıkıp müziğin ritmine ayak uydurdu. Bir yandan da yaptıklarını cep telefonuyla kaydeden gençler, diğer sürücülerin tepkisini topladı.

Aracın arkasında ilerleyen diğer sürücü, o anları kaydetti. Polise, "Herkesi durdurup üfletiyorsun, bu ne" diyerek görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüye yanıt, trafik ekiplerinden gecikmedi.

Bir daha sürücü koltuğuna oturamayacak!

Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, aracı tespit edip aday sürücü T. Y.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal etti; emniyet kemeri takmamak, kamu rahatı ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak, trafik güveliğini ve düzenini tehlikeye düşürmek suçlarından ise toplam bin 308 TL ceza kesti.

Yolcuya emniyet kemeri takmamaktan ceza

Ön kaportada dans eden M.S.'ye ise emniyet kemeri takmamaktan 436 TL ceza kesildi. Sürücü ve diğer kişilerin alkollü olmadığı öğrenildi.

Akan trafikte aracın üstüne çıkıp dans etmişlerdi! Tüm fatura sürücüye kesildi, bir daha sürücü koltuğuna oturamayacak!

Akan trafikte aracın üstüne çıkıp dans etmişlerdi! Tüm fatura sürücüye kesildi, bir daha sürücü koltuğuna oturamayacak!

Akan trafikte aracın üstüne çıkıp dans etmişlerdi! Tüm fatura sürücüye kesildi, bir daha sürücü koltuğuna oturamayacak!

Akan trafikte aracın üstüne çıkıp dans etmişlerdi! Tüm fatura sürücüye kesildi, bir daha sürücü koltuğuna oturamayacak!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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