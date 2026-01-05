AK Parti’ye Milletvekili akımı devam ediyor: Biri DEVA’dan, biri CHP’den! Rozetlerini Erdoğan takacak!

DEVA Partisi'den istifa eden Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın çarşamba günü AK Parti’ye katılacağı ve rozetlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı öğrenildi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa ettiğini duyurdu. Karatutlu, kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra verdiğini açıkladı. Karakutlu ile CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın çarşamba günü AK Parti’ye katılacağı, rozetlerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı öğrenildi. Karatutlu ile Çakır’ın katılımı sonrası AK Parti’nin Meclis'teki sandalye sayısı da 274’e çıkacak.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karatutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DEVA Partisi ve Yeni Yol Grubu bünyesinde sürdürmekte olduğum tüm görevlerden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadesini kullandı.

İstifa ve AK Parti’ye geçme kararını ne zaman aldığına ilişkin soru üzerine Karatutlu, uzun süredir Ak Parti ile temasları olduğunu, ancak son on gündür temas trafiğinin arttığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek son kararını verdiğini söyledi.

Haberin Devamı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kararını nasıl karşıladığı sorusuna ise Karatutlu, "Sonuçta partiden birinin gitmesi kimseyi mutlu etmez ama bu tür değişimlerin de olması gerekiyordu. Önümüzdeki 1,5 yıllık süreçte Kahramanmaraşımıza daha iyi hizmet edeceğime inandığım için bu kararı aldım. Ben zaten AK Parti kökenliyim. Geçmişte İl Başkan Yardımcılığı bile yapmıştım” karşılığını verdi.

MECLİS'TEKİ DENGELER DEĞİŞİYOR

Bu istifayla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü. TBMM'de grup oluşturulması için en az 20 milletvekilinin olması gerekiyor.

Hakkındaki ihraç kararı sonrası CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da çarşamba günü AK Parti'ye katılacak. Karatutlu ile Çakır’ın katılımı sonrası AK Parti’nin Meclis'teki sandalye sayısı da 274’e çıkacak.

İki siyasetçiye rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı öğrenildi.

Antalya'da korkunç olay: Eşi ile 7 yaşındaki kızına neden kıydığını anlattı!

ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan hainlik vurgusu! "İhanet edenlerin kim olduğu....''

Yunanlıların o paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Muhalif gazetecilerden bile büyük tepki!