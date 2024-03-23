AK Parti’nin kalesinde Yeniden Refah Partisi’nde gövde gösterisi: Mitinge binlerce kişi katıldı…

Yeniden Refah Partisi, belediye seçimlerinde ittifaka katılmama kararı almıştı. Bu karar, AK Parti ve MHP tarafından eleştirilmişti. Hatta Erdoğan, önümüze taş koyuyorlar tarzında bir açıklama yapmıştı.

23 Mart Cumartesi günü ise, AK Parti’nin kalesi olan Şanlıurfa’da Yeniden Refah Partisi adeta gövde gösterisi yaptı. 160 binin üzerinde kişinin katıldığı mitinge YRP Genel Bakanı Fatih Erbakan’da yer aldı.

ERBAKAN’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Binlerce kişinin katıldığı Şanlıurfa mitingi siyasette dikkat çekti. Yüzbinlerin meydanlarda yer alması AK Parti adayını daha da zora soktu. YRP Genel Başkanı mitingde ise şunları söyledi;

“Milletimiz neden Yeniden Refah’a koşuyor? Çünkü bu millet rantçı belediyeden bıktı artık. Değişim istiyor, samimi, dürüst, tevazu sahibi belediye başkanları istiyor. Milletin derdi ile dertleneceğine kendi makam aracı ile dertlenen, millet ile arasına mesafe koymuş belediyeleri istemiyor.

İstanbul’da biz belediyeyi aldığımız zaman, 1994 ruhunu arayanlar, Ömerleri arayanlar, o günleri çok iyi düşünmesi lazım. Orada temizlik işçileri grev yapıyordu, çöpler toplanmıyordu. Kim topladı çöpleri? Yeniden Refah Partisi sokak sokak İstanbul’un çöplerini topladılar.”