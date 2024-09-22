AK Parti'de kongre süreci ile beraber değişim başladı! Büyükşehirler için dikkat çekici karar!

AK Parti, seçimlerde alınan başarısız sonuçların ardından değişim süreci söylemi ile kongre startını vererek mahalle, ilçe, il, ve Genel Merkez delege seçimlerine başlayarak sonraki adımla ilçe il ve en sonunda 8. Genel Merkez kongresi ile gelecek seçimlere partideki değişim ve yenilenme ile iddialı bir şekilde hazırlanmanın startını verdi.

AK PARTİ'DE DEĞİŞİM VE YENİLENME BAŞLADI

AK Parti, 3 Eylül’de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından, 8. Büyük Olağan Kongre sürecine ilişkin çalışmalara yoğunlaştı. Bu kapsamda parti öncelikle MKYK’de belirlenen kongre takvimi ve parti tüzüğüne göre mahalle delege seçimlerinin yapılacağı ifade edildi. Bunun için “delege listelerinin ilanı, delege listelerinin kesinleşmesi” sürecini tamamlayan parti, dün yapılan ve bugün de devam edecek olan mahalle delege seçimiyle belde ve ilçe kongre delegelerini tespit edecek.

37 BELDEDE KONGRE YAPILACAK

Daha sonra belde ve ilçe kongrelerine geçecek ve 37 beldede kongre yapacak AK Parti’nin, 12 Ekim’de ise ilçe kongrelerinin başlaması bekleniyor. Bu süreci 90 gün olarak planlayan AK Parti, ilçe kongreleri devam ederken de süreci tamamlayan ilçeler için 28 Aralık’ta il kongrelerini başlatmayı hedefliyor.

EN SON BÜYÜK ŞEHİRLER

Bu arada kongresi biten ilçe ve il teşkilatlarını süratle saha çalışmalarına yönlendirecek AK Parti, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehirlerin kongrelerini ise en son yapmayı planlıyor.