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Uzun süren yağışlar sonunda güneş yüzünü gösterdi: Bugün hava nasıl olacak, salı günü hava nasıl?

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Uzun süren yağışlar sonunda güneş yüzünü gösterdi: Bugün hava nasıl olacak, salı günü hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre uzun süre yurdu etkisin altına alan yağışlı hava sonunda güneş yüzün göstermeye başladı. Peki bugün hava nasıl olacak, salı günü hava nasıl? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durum raporu...
Uzun süren yağışlar sonunda güneş yüzünü gösterdi: Bugün hava nasıl olacak, salı günü hava nasıl? 1 14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Uzun süren yağışlar sonunda güneş yüzünü gösterdi: Bugün hava nasıl olacak, salı günü hava nasıl? 2 24

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Uzun süren yağışlar sonunda güneş yüzünü gösterdi: Bugün hava nasıl olacak, salı günü hava nasıl? 3 34

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Uzun süren yağışlar sonunda güneş yüzünü gösterdi: Bugün hava nasıl olacak, salı günü hava nasıl? 4 44

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, periyot boyu Fethiye-Kaş arası kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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