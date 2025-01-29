AK Parti Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'na Zahide Fındık Seçildi

AK Parti Pendik İlçe Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi'nde uzun bir süredir ilçe kadın kolları başkanlığını yürüten Şaduman Şeker’in yerine Zahide Fındık seçildi.

Pendik Atatürk Kültür Merkezinde yapılan kongreye; AK Parti İstanbul Milletvekilleri Behiye Eker ve Yahya Çelik, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve çok sayıda partili katıldı.

ZAHİDE FINDIK KİMDİR?

1983 yılında İstanbul, Pendik’te doğdu. Aslen Trabzonludur. İlk, orta ve lise eğitimini Pendik’te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü Ön Lisans ve Kamu Yönetimi Lisans mezunudur. 2010 yılından bu yana aile işletmelerinde çalışmaya devam etmektedir. Pendik Trabzonlular Derneği kurucu üyesidir. Aynı zamanda Dernekpazarı Holo Vadisi Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

2010-2011 yılları AK Parti Kavakpınar Mahallesi Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, 2011-2012 yılları AK Parti Kavakpınar Mahallesi Kadın Kolları Mahalle Başkanlığı, 2012-2013 yılları AK Parti Pendik İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2013 yılında AK Parti Pendik İlçe Kadın Kolları Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanlığı görevine getirilmiştir. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Pendik Belediye Üyesi olarak seçilmiş ve birçok komisyonda görev almıştır.

2024 yerel seçimlerinde yeniden AK Parti Pendik Belediye Meclis Üyesi seçilmiştir.