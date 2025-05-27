Papara'nın sahibi Ahmed Faruk karslı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, neden gözaltına alındı?
Yayınlanma:
27 Mayıs 2025 12:19
Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'ya yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınması sonrası insanlar internet ortamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk karslı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, neden gözaltına alındı? diye araştırmaya başladı. işte Papara'nın sahibi Ahmed Faruk karslı'nın biyografisi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Trabzonspor'un da ana sponsoru olan, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği operasyon kapsamında gözaltına alınması sonrası Papara'nın sahibi Ahmed Faruk karslı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, neden gözaltına alındı? diye araştırmaya başladı. işte Papara'nın sahibi Ahmed Faruk karslı'nın biyografisi.
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AHMED FARUK KARSLI KİMDİR? BİYOGRAFİSİ
Papara'ya sabah saatlerinde yasa dışı bahis suçlaması ile operasyon gerçekleşti. 8 şirkete kayyum atanırken şirketin kurucusu hakkında bilgiler gündem oldu. Şimdi sıklıkla "Ahmet Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu geliyor. İşte detaylar...
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Girişimcilik kariyerine henüz 17 yaşındayken kurduğu ilk şirketi 19 yaşında satarak adım atan 1987 İstanbul doğumlu Ahmed Faruk Karslı, telekomünikasyon, perakende ve finansal teknoloji (fintek) gibi birçok sektörde başarılı projelere imza attı.
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2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.’yi kuran Karslı, 2020-2022 yılları arasında şirketin CEO’luk görevini üstlendi. Papara’nın büyüme stratejileri doğrultusunda yatırımların ve satın almaların tek bir yapı altında toplanması amacıyla 2021 yılında PPR Holding’in kuruluşuna öncülük etti.
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2025 yılı Şubat ayı itibarıyla Papara’daki CEO’luk görevine yeniden dönen Ahmed Faruk Karslı, aynı zamanda Papara ve PPR Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.
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Hukuk Fakültesi mezunu olan Karslı, serbest avukatlık yapmanın yanı sıra, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirketin yönetim kurulunda da aktif görev alıyor.
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TRABZONSPOR STADININ İSİM SPONSPOR
200 milyon TL'ye Boğaz'da yalı aldığı haberleriyle gündeme gelen Ahmed Faruk Karslı'nın sahibi olduğu Papara aynı zamanda Trabzonspor'un stadının isim sponsoru.