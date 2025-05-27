İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Trabzonspor'un da ana sponsoru olan, Papara adlı elektronik para kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu ve2016 yılından itibaren faaliyet izniyle çalışan Papara Elektronik Para A.Ş.'nin, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği operasyon kapsamında gözaltına alınması sonrası Papara'nın sahibi Ahmed Faruk karslı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, neden gözaltına alındı? diye araştırmaya başladı. işte Papara'nın sahibi Ahmed Faruk karslı'nın biyografisi.