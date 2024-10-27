AK Parti kulislerinden asgari ücret zammı sızdı! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Türkiye'deki milyonlarca asgari ücretli çalışan, gelecekteki zam oranlarıyla ilgili endişeler yaşarken, Ankara'da dikkate değer rakamlar konuşulmaya başlandı.



ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ekonomi yönetimi, 2025 yılına kadar asgari ücretin yaklaşık %25 oranında artması gerektiğini düşünüyor. Asgari ücret yüzde yirmi beş artarsa 21 bin 250 liraya yükselecek.



Ak Parti yönetiminin en yaygın görüşü, asgari ücretin yüzde 28 ila 30 oranında artırılması. Türkiye gazetesinde yayınlanan bir habere göre, yeni asgari ücret yüzde 28 ila 30 oranında artarak yaklaşık 22 bin lira olacak.

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ANKET SONUÇLARI NE DİYOR?

OVP'ye göre yüzde 41.5 zam yapılırsa net asgari ücret 24 bin 058 TL olacak.

Merkez Bankası anketine göre yüzde 43.14 zamla 24 bin 336 TL.

Anadolu Ajansı anketine göre yüzde 42.64 zamla 24 bin 251 TL.

Reuters anketine göre yüzde 42.95 zamla 24 bin 304 TL.

Finansal Kurumlar Birliği anketine göre yüzde 49.39 zamla 25 bin 399 TL.