Mehmet Şimşek açıkladı! Türk ekonomisi iyiye gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun uygulanan programın bir sonucu olarak 2026'nın sonunda tek haneye düşmesini öngördüklerini söyledi. Şimşek, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Şimşek, Türkiye ekonomisindeki ilerlemeyi vurgularken, "2026'nın sonunda enflasyonun tek hanelere düşmesini öngörüyoruz" dedi. Enflasyon, uyguladığımız stratejiye yanıt verir. BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmanın bir yolunu araştırıyoruz" dedi.

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"HIZLI BÜYÜYORUZ"

Şimşek, 90 milyona yaklaşan nüfusu ve 15 bin dolarlık kişi başına geliriyle Türkiye'nin yatırım açısından büyük bir ekonomi olduğunu vurguladı. Şimşek, ülkenin büyüme performansının gelişmekte olan ekonomiler arasındaki emsallerinin çok üzerinde olduğunu belirterek, "Sadece büyük bir ekonomi değiliz, aynı zamanda hızlı büyüyoruz."dedi. Şimşek, ülkenin güçlü ve nitelikli bir işgücü piyasasına sahip olduğunu ve her yıl 1 milyonu aşkın kalifiye iş gücünün üniversitelerden ve meslek liselerinden mezun olduğunu vurguladı.

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Şimşek, ülkenin güçlü bir üretim kültürü olduğunu belirterek, "Peki, neden bazı gelişmiş ekonomiler kadar zengin değiliz?" dedi. çünkü katma değer zincirinde ilerleme kaydedemedik. Bu konu üzerinde çalışmamız gerekiyor. Orta yüksek ve yüksek katma değerli ürünler üretmek için yapısal reformları hızlandıracağız." dedi.