AK Parti 81 ilde beyaz sandık kuruyor! Vatandaş yazacak Erdoğan okuyacak!
AK Parti başlattı kongre süreçleriyle büyük kongreye hazırlanırken, Bir yandan da sahaya inerek vatandaş ile bir araya gelerek şikayet ve isteklerini dinlemek için 81 ilde beyaz sandıklar kurarak bu sandıklara atılacak şikayet istek ve önerileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgilendireceği belirtildi.
AK Parti, vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a görüşlerini daha kolay ulaştırabilmesi için "beyaz sandık" uygulaması başlatıyor.
VATANDAŞ YAZACAK ERDOĞAN OKUYACAK
Yeni Şafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, süzgeçten geçirilecek metinlerde gerekli durumlarda dönüş sağlanacak. Mektuplar bir sisteme kaydedilip algoritma ile içlerinden cumhurbaşkanının okuyacağı metin çıkarılacak. Bu şekilde vatandaşın talepleri direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
GÖNÜL BAĞI ARTACAK
AK Parti bu uygulama ile vatandaş ile arasındaki gönül bağını artırmayı hedefliyor. Parti kaynakları bu uygulamanın önümüzdeki dönemlerde farklılaştırarak devam ettirileceğini, millet ile Erdoğan arasında yeni bir hat açacaklarını belirtiyor.
TEŞKİLATA DA KAPALI ZARF
Öte yandan delege seçimlerini büyük oranda tamamlayan AK Parti, tüm delegelere beklentilerini, uyarılarını ve isteklerini soracak. Kapalı zarf usulü ile beklentiler genel merkeze ulaştırılacak. Böylelikle hem milletten hem kendi parti teşkilatından görüş alınmış olunacak. AK Parti'nin her ilçede 400'ü aşkın delegesi bulunuyor. Bu da Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin delegeye denk geliyor. 2028'e giden yolda hataya yer vermemek için bu uygulamalara benzer daha kapsayıcı ve daha kuşatıcı adımlar atılacağı belirtiliyor.
KAYNAK: HABER 7