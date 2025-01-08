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AJet'tin bu kampanyasını kaçırmayın: 2025'in ilk indirimli bilet satışı başladı!

AJet'tin bu kampanyasını kaçırmayın: AJet, yeni yılın ilk yurt dışı kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletleri 9 avro ve vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sundu.

AJet'tin bu kampanyasını kaçırmayın: 2025'in ilk indirimli bilet satışı başladı!
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AJet'tin bu kampanyasını kaçırmayın: 2025'in ilk indirimli bilet satışı başladı!

AJet'tin bu kampanyasını kaçırmayın: AJet, yeni yılın ilk yurt dışı kampanyasında, Türkiye çıkışlı ve varışlı biletleri 9 avro ve vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sundu.

AJet'tin bu kampanyasını kaçırmayın: 2025'in ilk indirimli bilet satışı başladı!

Türk Hava Yolları’nın bağlı ortaklığı AJet, 2025 yılı için uçuş severlere özel bir kampanya başlattı. Ucuz uçak bileti fırsatı sunan kampanya kapsamında, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı direkt uçuşlar için 9 Euro ve 9 Dolar’dan başlayan fiyatlarla bilet satışları başladı. Peki, AJet’in kampanyası hangi tarihleri kapsıyor ve fırsatlardan kimler yararlanabilecek? İşte kampanyanın detayları…

AJET KAMPANYASI HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR?

Kampanya, 27 Kasım 2024 Türkiye saatiyle 00.00’da başladı ve 29 Kasım 2024 saat 23.59’a kadar sürecek. Bu süre zarfında alınan biletler, 13 Ocak 2025 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.

AJet'tin bu kampanyasını kaçırmayın: 2025'in ilk indirimli bilet satışı başladı!

KAMPANYA ŞARTLARI VE DETAYLARI

Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşlar için geçerli.

Toplamda 63.000 koltuk ile sınırlı olan bu fırsat, hem tek yön hem de gidiş-dönüş biletlerde kullanılabiliyor.
İndirimler yalnızca Basic paket ücretleri ve kuralları için geçerli.

KAMPANYA KAPSAMINDAKİ FİYATLAR VE VERGİLER

Bilet fiyatları, vergiler hariç olmak üzere 9 Euro ve 9 Dolar’dan başlıyor. Yolcular, vergilerle birlikte dahi oldukça uygun fiyatlara seyahat edebilme şansı yakalıyor. Gidiş-dönüş uçuşları da kampanya kapsamına dahil edilerek, kullanıcılar için esneklik sağlanıyor.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu kampanya, 2025 yılı için plan yapan seyahat tutkunları, iş seyahati planlayan profesyoneller ve tatil fırsatlarını değerlendirmek isteyen herkes için uygun.

ERKEN REZERVASYONLA KOLTUK KAPIN!

AJet’in sınırlı sayıdaki koltuk fırsatıyla başlattığı bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, erken davranarak biletlerini hemen alabilirler. Kampanya, yoğun ilgi gördüğünden, koltuklar hızla tükenebilir.

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Kaynak:AA

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