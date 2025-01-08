Kandil kadrosu coğrafya mı değiştiriyor? Gizli toplantılarda yapılan kirli plan ne? İşte, o merak edilen soruların cevabı...

Artık Suriye'de barınamayan terör örgütü PKK'nın Kandil kadrosu bu sefer de Sincar-Kerkük hattına taşınıyor. Irak Milletvekili Erşat Salihi "Suriye’nin intikamını Irak’ta almak istiyorlar. Kaos planında DEAŞ'ı da sahaya sürecekler" dedi.

Terör örgütü PKK, Suriye’den çıkaracağı Kandil kadrosunu Irak-Türkmeneli’ne taşımaya hazırlanıyor. Örgütün Irak yapılanma sürecinde, İran destekli Haşdi Şabi ve PKK ortak hareket ediyor. Kirli plana göre Sincar-Telafer-Kerkük hattına yerleştirilecek bölücü yapıya siyasi meşruiyet kazandırılması için de bir dizi çalışma yürütülecek.

İRAN İLE BİRLİK OLDULAR: İKİ AYRI GİZLİ TOPLANTI DÜZENLEDİLER

Bu kapsamda hükûmete yakın Şii oluşumlarla birlikte PKK ile KYB'ye müzahir siyasi partiler ve STK’lara etkin görevler yüklenecek. Kerkük-Telafer hattında İran ve PKK arasında son 20 günlük sürede Kandil-KCK Yürütme Kurulu Üyesi Fehmi Atalay'ın da katıldığı iki ayrı gizli toplantı düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) eski Başkanı ve Irak Milletvekili, Kerkük-Musul-Telafer hattında hareketliliğin arttığını ve Türkmeneli’ni zor bir dönemin beklediğini söyledi.

"SURİYE'NİN İNTİKAMI İÇİN TÜRKMENELİ'Nİ KARIŞTIRACAKLAR"

Erşat Salihi “Suriye’de yaşanan değişim saha dengelerini derinden etkileyecek. Bunun emarelerini bölgemizde görmeye başladık. İranlı yetkililerin tehditleri ve PKK’nın Türkmeneli'ne yerleşme faaliyetleri çok daha bariz boyut kazandı. Suriye’nin intikamı için Türkmeneli’ni karıştıracaklar. Ankara tehlikenin farkında olmak zorunda. Oyun büyük ve tehdit dozu yüksek. İlk hedef Türkmeneli olacak” dedi.

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"YENİ BİR ALAN AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Terör örgütünün Kandil’de gelecek görmediğini kaydeden Salihi “Yeni bir alan açmaya çalışıyorlar. Eskiden beri varolan Türkmeneli’ni işgal ve terörize etme niyetleri artık fiiliyata döküldü. Ben dâhil birçok Türkmen’le ilgili suikast listeleri hazırladılar. Beraberinde karmaşa amaçlı toplumsal etki gücü taşıyan bombalı sabotaj eylemleri yapacaklar. Elbette bu kaos planında DEAŞ’a da rol biçildi ve onları da yeniden sahaya sürecekler” diye konuştu.

IRAK İSTİHBARATI TÜRKMEN BÖLGESİNE DAİR TERÖR KUMPASINI BÖLGE YÖNETİCİLERİ İLE PAYLAŞTI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Haşdi Şabi yöneticileri ile Kerkük kırsalında yapılan toplantıya, Kandil’den KCK Yürütme Kurulu Üyesi Fehmi Atalay ve Osman Çiçek, İskan Akyüz isimli terör elebaşıları katıldı. Toplantıda Suriye’den çıkarılan PKK dağ kadrosunun Sincar-Telafer-Kerkük aksında yerleştirileceği karargâh noktaları ve lojistik arka plan konuşuldu.

Bu toplantılarda terör örgütünün kadın kolu YAJK’a ait müstakil alan tahsisi ile birlikte Kerkük şehir merkezi Şorca mahallesinde sivil görünümlü bir yönetim-lojistik üssünün tesis edilmesi kararı alındı.

Suriye-Guveran, Rakka, Tabka, Kamışlı gibi bölgelerde PKK'nın kalkan olarak tuttuğu DEAŞ teröristlerinin Şam'a teslim edilmeden Irak'a getirilerek oluşturulacak kaos ortamında kullanılması alınan kararlar arasında. Irak istihbaratı Türkmen bölgesine dair terör kumpasını bölge yöneticileri ile paylaştı. Suikast ve bombalı eylemler konusunda bölge yöneticilerinin tedbir almasını istedi. Türkmeneli’nde faaliyet yürüten siyasilerde kurulan terör tuzağı ve kirli plana karşı uyarıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ BÖLGEDE İSTİHBARAT ALTYAPISI KURDU

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre terör örgütü sahada ciddi bir istihbarat altyapısı kurdu. Özellikle Kerkük’te hastane, gıda toptancılığı, düğün salonu, kafeterya, benzinlik gibi çok sayıda işletme terör örgütü tarafından kuruldu ve işletiliyor. Yine kamuflaj amaçlı birçok dernek ve vakıf da örgüte bağlı.

Suriye’den taşınacak bazı terör örgütü üyelerinin ise meşru zeminde siyaset yapmaları için zemin oluşturulacak. Başta KYB ve Tevgera Azadi olmak üzere Kürt partilerinin bu konuda etkin destek vereceği ayrıca bazı yeni siyasi oluşumların da sürece dâhil olacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber7

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