En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TlL olmuştu! Zamlı emekli maaşları hesaplara ne zaman yatacak?

Hazine ve maliye bakanı Vedat Işıkhan SSK ve Bağkur emeklisinin alacağı en düşük aylık 14 bin 469 TL olarak açıklamasının ardından emekliler maaşların hesaplara ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. İşte yatacağı tarihler.

1 11 En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak açıklanırken SSK ve Bağkur emeklilerine ocak-temmuz 2025 döneminde geçerli olacak şekilde yüzde 15,75 zam yapıldı. 2 11 Memur emeklisi ise yüzde 11,54 zam aldı. Peki, emekli maaşı ödeme takvimi nasıl olacak? 3 11 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ- Emekli maaşı ödemelerinde Memur ve memur emeklileri her ayın ilk haftasında, SSK, Bağkur emeklisi ise ayın 17'si ile 26'sı arasında maaş alıyor. Eğer yasal prosedürler tamamlanabilirse ayın 17'sinde zamlı emekli maaşı hesaplara yatabilecek. 4 11 İŞTE SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ- - Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar için ayın 17'si - Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar için ayın 18 5 11 - Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar için ayın 19'u - Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar için ayın 20'si 6 11 - Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar için ayın 21'i - Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar için ayın 22'si 7 11 - Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar için ayın 23'ü - Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar için ayın 24'ü 8 11 - Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar için ayın 25'i - Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar için ayın 26'sı 9 11 BAĞ-KUR 4B EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ- - Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar için ayın 25'i - Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar için ayın 26'sı 10 11 - Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar için ayın 27'si - Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar için 28'i 11 11 MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK? En düşük emekli aylığı artışına ilişkin yasa teklifinin bu hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor.



