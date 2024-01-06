Ahmet Hakan AK Parti'nin muhtemel İstanbul adaylarını yazdı! Bunlar dışında olursa "benim için tam sürpriz olur" dedi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti'nin yarın açıklanacak olan İstanbul adayı öncesinde muhtemel adayları yazdı. Hakan, en güçlü adayın bir önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğunu yazdı.

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Ahmet Hakan AK Parti'nin muhtemel İstanbul adaylarını yazdı! Bunlar dışında olursa "benim için tam sürpriz olur" dedi

31 Mart 2024 yerel seçimlerine geri sayım devam ederken siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti'nin İstanbul adayının Murat Kurum'un olmasının en güçlü ihtimal olduğunu yazdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Bizim yapacağımız açıklamalarda A’dan Z’ye hepsi hem sürprizdir, hem de kazanma azminin ifadesi olacaktır' dediğini hatırlatan Hakan, gündemdeki diğer isimleri için şunları yazdı:

Selçuk Bayraktar olabilir mi?

- İşte bu cevaptan yola çıkarak 'Acaba Selçuk Bayraktar olabilir mi' diyenler var. Benim bu konudaki yaklaşımım şöyle: Sanmıyorum. Bu yönde pek işaret yok gibi.

Fatih ihtimali var ama küçük!

- Erdoğan’ın 'sürpriz' demesi, Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan’ın ismini de öne çıkarmış durumda. Olabilir mi? Bir ihtimal var. Ama küçük bir ihtimal.

Yerlikaya'nın bırakması hata olur

- Ali Yerlikaya ismi ise hâlâ gündemde. Bu konudaki yaygın kanaat şöyle: 'İçişleri Bakanlığı gibi önemli bir görevi başarıyla yürütüyor Yerlikaya. Bu görevi bırakması hata olur,' Not: Ben de bu yaygın kanaati paylaşıyorum.

Benim için tam sürpriz olacak

- Sonuç? Benim tahminim adayın Murat Kurum olarak ilan edileceği yönünde. Başka bir isim olursa benim için tam sürpriz olacak.

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