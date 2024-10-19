AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberleri: AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasıyla bugün saat 10:08' Akdeniz açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Türkiye son günlerde depremlerle peş peşe beşik gibi sallanırken bu depremler bir yenisi daha eklendi.
AFAD SON DAKİKA AÇIKLAMASI İLE DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.08'de merkez üssü Akdeniz olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11.32 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-10-19
Saat:10:08:29 TSİ
Enlem:34.91167 N
Boylam:26.19778 E
Derinlik:11.32 km
Detay:https://t.co/pgEOXV0gB2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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