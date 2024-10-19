AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye son günlerde depremlerle peş peşe beşik gibi sallanırken bu depremler bir yenisi daha eklendi.

AFAD SON DAKİKA AÇIKLAMASI İLE DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.08'de merkez üssü Akdeniz olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11.32 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.