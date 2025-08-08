Adıma sahte e-imza alındı mı, nasıl öğrenebilirim? BTK duyurdu! e-devletten e-imza sorgulamayı böyle yapın
Sahte e-imza soruşturma sonrası milyonlarca insan kendilerinin adına sahte e-imza düzenlenip düzenlenmediğini, bunu nasıl öğrenebileceğini merak ederken BTK, vatandaşlara e devlet üzerinden 'e imza' kontrolü yapmalarını önerdi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sahte e-imza vakalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine adli sürecin başlatıldığı vurgulanan açıklamada şu bilgi verildi:
-"BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır.
E-Devlet üzerinden e-imza kontrolü
BTK açıklamasında vatandaşların haberleri olmadan adlarına üretilmiş olabilecek e-imzaları sorgulamaları için bilgi de verildi. Bunun için E-Devlet hesabınıza gireceksiniz.
Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama
Arama butonuna "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" yazacaksınız.
En üstte yer alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu seçtiğinizde adınıza oluşturulmuş olan e-imzaları görebileceksiniz. Son günlerde ortaya çıkan sahte diploma ve e - imza krizi vakit ayırıp sorgulamanızı yapın.
