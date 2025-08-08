  1. Anasayfa
Adıma sahte e-imza alındı mı, nasıl öğrenebilirim? BTK duyurdu! e-devletten e-imza sorgulamayı böyle yapın

Sahte e-imza soruşturma sonrası milyonlarca insan kendilerinin adına sahte e-imza düzenlenip düzenlenmediğini, bunu nasıl öğrenebileceğini merak ederken BTK, vatandaşlara e devlet üzerinden 'e imza' kontrolü yapmalarını önerdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sahte e-imza vakalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine adli sürecin başlatıldığı vurgulanan açıklamada şu bilgi verildi:
-"BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır.

E-Devlet üzerinden e-imza kontrolü

BTK açıklamasında vatandaşların haberleri olmadan adlarına üretilmiş olabilecek e-imzaları sorgulamaları için bilgi de verildi. Bunun için E-Devlet hesabınıza gireceksiniz.

Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama

Arama butonuna "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" yazacaksınız.

Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama"

En üstte yer alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu seçtiğinizde adınıza oluşturulmuş olan e-imzaları görebileceksiniz. Son günlerde ortaya çıkan sahte diploma ve e - imza krizi vakit ayırıp sorgulamanızı yapın.

E-Devlete girmek için buraya tıklayın!

Kaynak:Bölge Gündem Haber

