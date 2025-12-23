Şile Belediyesi'nde hareketlilik: 2. dalga operasyonu ile 23 şüpheli gözaltına alındı!

Şile Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında ikinci dalga operasyon ile 23 şüpheli gözaltına alındı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci bir operasyon düzenledi.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Daha önce Şile Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin yeni tespitler yapıldı. Bu kapsamda suç eylemlerine karıştıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda, 1'i cezaevinde bulunan kişi olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla 10 Temmuz'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kabadayı'nın yanı sıra belediyenin eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Belediye Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan da tutuklandı.

