Acun Ilıcalı yine konuştu! Serveti ve Adnan Oktar iddialarını Cüneyt Özdemir sordu

Son zamanlarda Acun Ilıcalı, Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı açıklamalar ve iddialarla gündeme geldi. Cüneyt Özdemir'in programında Acun Ilıcalı, Adnan Oktar, FETÖ ve oy verdiği parti ile ilgili soruları yanıtladı.

Seni Erdoğan Mı Zengin Etti?

Cüneyt Özdemir'e göre, "Cumhurbaşkanıyla ilişkisi nedir?" Sana sürekli olarak soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan yakınlığı, AK Parit ile olan ilişkileri nedeniyle servetini artırıyor mu? Acun Ilıcalı, "Bu soruyu sormak bana zul geliyor ama Erdoğan mı zengin etti seni Acun?" diye sorduğunda bu konuda sessiz kalmadı.

Bu güne kadar mevcut durumuma dönmem durumunda...Ilıcalı, "Yani çok açık yüreklilikle iki konuyu söylemem lazım; birincisi, bugüne kadar gelmemde cumhurbaşkanımızın herhangi bir etkisi olmamıştır, bunu herkes zaten görüyor, benim kanalım Show idi sonra Star." "Burada reyting almak ve ekonomi yaratmak için doğal olmayan bir şey var mı?" dedi.

Daha sonra Acun Ilıcalı, "Benim cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var, AK Parti ile bir alakam olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Ancak oyumu AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızın başarısını takdir ediyorum."

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Acun Ilıcalı ayrıca Adnan Oktar ve FETÖ ile ilgili iddiaları reddetti. Acun Ilıcalı, Adnan Oktar ile 35 yıl önce bir görüşme yaptığını belirterek, "Olay yoktu o zaman adam sonrasında sapıttı" dedi.

kaynak: mynet.com