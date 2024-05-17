Acun Ilıcalı safını belli etti! Ali Koç, Aziz Yıldırım savaşını kim kazanacak

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini onaylayarak Fenerbahçe yönetim kuruluna katılmaya karar verdi. Koç'un seçimi kazanması durumunda Ilıcalı yönetimde yer alacak.

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Acun Ilıcalı safını belli etti! Ali Koç, Aziz Yıldırım savaşını kim kazanacak

Fenerbahçe, Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki başkanlık yarışına odaklandı. Seçim tarihi yaklaştıkça, başkan adaylarının listelerinin açıklanması da hızlandı.

Ali Koç, başkanlığı yeniden aday olduğunu açıkladı ve listesine sürpriz bir ismi ekledi. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, Acun Ilıcalı'nın Ali Koç'un teklifini onayladığını ve yönetim kuruluna katılmaya karar verdiğini bildirdi. Ali Koç seçilirse, Ilıcalı Koç'un yönetiminde yer alacak.

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Fenerbahçe tutkusu ve Ali Koç'un yönetiminde yer alması beklenen Acun Ilıcalı, Ocak 2022'den bu yana İngiltere Ligi takımlarından Hull City'yi satın aldı. Bu ligi 70 puanla yedinci sırada tamamlayan Hull City, play-off'u 3 puanla kaçırdı. Bir sonraki sezon Acun Ilıcalı'nın Premier Lig hayalleri gerçekleşmeyecek.

Seçimler ne zaman?

Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak ve yeterli çoğunluk sağlanamazsa 8–9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

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