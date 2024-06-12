Açık alanda kurban kesen yandı! Bakanlık cezaları açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı boyunca çevre kirliliğini önlemek amacıyla yeni tedbirler aldı. Bakanlık, park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri ve meydan gibi umuma açık alanlarda kurban kesimi yapan kişilere ve gerekli önlemleri almayanlara yönelik cezai yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.

Ceza Uygulaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca, umuma açık yerlerde kurban kesimi yapanlar ve kurban satışı ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu faaliyetleri gerçekleştirenler 4 bin 810 lira ceza ödeyecek. Ayrıca, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını çevreye bırakan tesislere 464 bin 585 lira, konutlarda bu fiilin işlenmesi halinde ise 11 bin 540 lira ceza uygulanacak.

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Kurban kesimi sonucu oluşan atıkların sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara konulması gerekecek. Torbaların hacmi, torba kapasitesinin üçte ikisini geçmeyecek şekilde doldurulacak ve ağzı iyice kapatılıp bağlanarak belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

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Hayvan pazarları, geçici kurban satış ve kesim yerleri Kurban Bayramı süresince 24 saat esasına göre hizmet verecek. Bu alanlar, Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu, Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi kurumlar ve kolluk kuvvetleri tarafından sıkı denetim altında tutulacak.

Bakanlık Uyarıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı boyunca çevre kirliliğine neden olabilecek her türlü faaliyete karşı toplumu duyarlı olmaya çağırdı. Umuma açık alanlarda kurban kesimi ve gerekli önlemleri almadan kurban atıklarının çevreye bırakılması, toplum ve çevre sağlığını olumsuz etkileyebileceğinden dolayı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.