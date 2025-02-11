ABD'nin yapamadığını Türkiye yaptı! Yerli süpersonik balistik füzesi İsrail'in uykularını kaçırıyor

Savunma haberleri üreten The National Interest dergisi, "Türkiye'nin Tayfun Hipersonik Füzesi: İsrail'in Kabusu Oldu" başlıklı analizinde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemelerine dikkat çekerek, Tayfun füzesinin bölgedeki dengeleri değiştirebileceğini ele aldı.

Dergi, 6 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun menzilli hipersonik füze üretimini hızlandırma yönündeki açıklamalarına değinirken, Türkiye’nin bu alandaki hızlı ilerleyişinin bölgedeki askeri güç dengelerini etkileyebileceğini vurguladı.

"HEDEFLERİNİ BAŞARIYLA İMHA ETTİ"

Makalede, 3 Şubat 2025’te gerçekleştirilen Tayfun hipersonik füze testine geniş yer verildi. Türk ordusu, Türk savunma şirketi Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin test edilmesi amacıyla Karadeniz’in 430 millik (690 km) bir alanını kapattı.

Test sırasında, Rize-Artvin Havalimanı’ndan mobil bir fırlatıcıdan ateşlenen Tayfun, Sinop açıklarında belirlenen hedefi başarıyla imha etti.

Dergiye göre, 350 mil (560 km) menzile sahip Tayfun hipersonik füzesi, Türkiye’yi bölgedeki en gelişmiş füze teknolojilerine sahip ülkelerden biri haline getiriyor.

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Orta Doğu’da hipersonik füze kapasitesine sahip tek ülkelerin Rusya ve İran olduğunu belirten dergi, Türkiye’nin bu gelişimiyle ABD de dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkenin sahip olmadığı bir kabiliyeti elde ettiğini yazdı.

'İSRAİL İÇİN BÜYÜK TEHDİT' DEDİLER

Analizde, İsrail’de kurulan Nagel Komisyonu’nun Türkiye'yi "Filistinlileri koruma iddiasıyla İsrail’e karşı bir tehdit olarak değerlendirdiği" bilgisine yer verildi. Türkiye'nin İsrail ile bölgesel üstünlük için rekabete girebileceği öne sürülerek şu ifadelere yer verildi:

"Tayfun'un menzili 350 mil olup, Türk ordusuna şu ana kadar ABD de dahil olmak üzere bölgedeki pek çok rakibinin sahip olmadığı yeni bir kabiliyet kazandırdı."

"ABD'NİN YAPAMADIĞINI YAPTILAR"

Dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 Ocak 2025’te yaptığı açıklamalara da yer vererek, Türkiye’nin uzun menzilli hipersonik füze üretimini hızlandıracağını belirttiğini aktardı.

Makaleye göre, Türkiye savunma sanayiinde bağımsızlık yolunda önemli adımlar attı ve artık büyük ölçekte gelişmiş sistemler üretebilecek kapasiteye ulaştı.

The National Interest, ABD’nin bile hipersonik silah kapasitesinin sınırlı olduğunu ve bu tür sistemlere karşı güvenilir bir savunma geliştiremediğini belirtti. Türkiye’nin bu alandaki ilerlemesi, sadece bölgesel değil, küresel bir askeri denge değişikliği getirebilir şeklinde bir değerlendirme yapıldı.

"Yeni yılın başında, 6 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hipersonik silah erişimini önemli ölçüde genişletecek olan uzun menzilli hipersonik füzenin üretimini kolaylaştırma niyetini açıkça ortaya koydu. Türk savunma sanayi üssü giderek kendi kendine yeterli hale geldiğinden ve gelişmiş sistemleri büyük ölçekte üretebildiğini kanıtladığından, Türk hipersonik silah kabiliyeti gerçekleri gözler önüne serdi. Hipersonik silahlar, her modern ordunun, özellikle de Türkiye gibi yükselen bir gücün ordusunun sahip olması gereken bir silah platform. Amerikalıların ne kendi kapasitelerinin yeterli olması ne de bu tür sistemlere karşı güvenilir bir savunmaya sahip olmamaları önemli bir sorun. ABD'nin yapamadığını Türkiye yaptı."

"EN GÜÇLÜ ASKERİ SANAYİLERDEN BİRİ"

Makalenin son kısmında, Türkiye’nin yalnızca hipersonik füze geliştirmekle kalmayıp, genel askeri sanayisini de hızla büyüttüğü vurgulandı. Su üstü savaş gemileri üretimi, insansız hava araçlarında (İHA) dünya liderliği ve beşinci nesil savaş uçağı projeleriyle Türkiye’nin, bölgedeki en güçlü askeri sanayilerden birine sahip olduğu ifade edildi.