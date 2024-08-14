ABD'den ürkütücü açıklama! İsrail için gerekirse tüm silahlarımızı kullanırız

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'daki durumun "çok ciddi" olduğunu bildirerek İran'ın olası İsrail'e saldırı karşısında her türlü müdahaleye hazır olduklarını v gerekirse her türlü silahları kullanacakları yönünde ürkütücü açıklamalarda bulundu.

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ABD'den ürkütücü açıklama! İsrail için gerekirse tüm silahlarımızı kullanırız

BD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ryder, Orta Doğu'daki olası İran-İsrail savaşına yönelik gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.

ABD SAVUNMA BAKANINDAN ORTA DOĞU EMRİ

"Orta Doğu'daki durum şu anda çok ciddi." ifadesine yer veren Ryder, bu yüzden Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bölgeye ek savunma silahları ve mühimmat gönderilmesini "emrettiğini" söyledi.

'İRAN'IN SALDIRISINA HAZIRIZ!'

Bu hafta İran'ın İsrail'e misilleme yapmasının mümkün olup olmadığı sorusuna Ryder, "Kesinlikle mümkün." cevabını verdi.

Pentagon Sözcüsü, "(Muhtemel saldırıyı) ciddiye almamız gerektiğini ve bunu yaptığımızı söylemek dışında, ne zaman saldıracaklarını tahmin etmeye veya spekülasyon yapmaya çalışmayacağım. Bu yüzden hazırlıklı olacağız ve hazırız." ifadesini kullandı.

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Pat Ryder, ABD'nin durumu yatıştırmak, güçlerini korumak ve İsrail'in savunmasını desteklemek istediğini yineledi.

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, bölgede kimsenin "gerilimin tırmandığını görmek istemediği ve mevcut durumun bölgesel bir çatışmaya dönüşmesini arzulamadığını" belirtti.

'İSRAİL'İ SAVUNMAMIZ İÇİN GEREKİRSE SİLAHLARIMIZI KULLANACAĞIZ'

Ryder, "Yani, umarım, kendimizi bu yetenekleri kullanmak zorunda kalacağımız bir durumda bulmayız. Diplomasinin işe yaraması için her zaman zaman vardır. Ancak İsrail'in savunmasında kullanmamız gerekirse, kullanacağız." dedi.

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Ryder şunları söyledi:

"Burada yapmaya çalıştığımız şey, daha geniş bir bölgesel çatışmayı caydırmak, İran'ın misilleme yapma ve potansiyel olarak ezici bir güç kullanma tehdidinde bulunduğu çok gergin bir Orta Doğu'da bölgesel bir savaşı önlemek ve İsrail'in savunmasına yardımcı olma taahhüdümüzde yine çok net olduk."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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