ABD şokta! Başkan adayı Donald Trump'ın mitingine silahlı saldırı! Trump kafasından yaralandı

ABD'de şok bir olay yaşanarak Başkan adayı Donald Trump seçim çalışması için düzenlediği miting esnasında silahlı saldırıya uğrayarak kafasından yaralandı.

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ABD şokta! Başkan adayı Donald Trump'ın mitingine silahlı saldırı! Trump kafasından yaralandı

Son dakika haberleri: ABD'de şok bir olay yaşanarak, Başkan adayı ve eski Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya Eyaleti'nde yer alan Butler şehrindeki mitingine silahlı saldırı düzenlendi.

TRUMP'IN MİTİNGİNE SİLAHLI SALDIRI

Mitingde ateş açıldığı sırada konuşmasını yapan Trump kürsüden indirilerek korumalar eşliğinde araçla alandan uzaklaştırıldı. Trump'ın saldırıda başından yaralandığı ve yüzünde kanlar olduğu görüldü.

Bölge savcısı mitinge düzenlenen suikast girişiminde kurşunların hedefi olan bir kişinin öldüğünü duyurdu. Ölen kişinin saldırgan değil sivil olduğu açıklandı.

ABD şokta! Başkan adayı Donald Trump'ın mitingine silahlı saldırı! Trump kafasından yaralandı

TRUMP'IN SÖZCÜSÜ: TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yerel bir sağlık merkezinde kontrollerinin yapıldığını açıkladı. Sözcü, "Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor." dedi.

BEYAZ SARAYDAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray, olayın hemen ardından açıklama yaparak ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini belirtti.

ABD gizli servisi ise saldırıya konusunda geniş kapsamlı soruşturma açıldığını duyurdu. Öte yandan Trump'ın güvende olduğu bilgisini paylaştı.

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