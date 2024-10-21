6 kez fiş almayana ceza geliyor! Maliye 100 bin liraya kadar ceza kesecek

"Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girdi. Yeni tebliğe göre, fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin bir yıl içinde birden fazla kez verilmesi veya alınması durumunda, hem satıcı hem de alıcıya uygulanacak cezalar artacak.

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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan örnekte, fatura düzenlemeyen veya almayan kişiler için ilk tespitte 10 bin lira ceza uygulanacak. Daha sonraki altıncı ve sonraki tespitlerde ise bu ceza 100 bin liraya kadar çıkacak.

Kayıt dışı işlemler için cezalar %50 artırımlı uygulanacaktır. Vergi mükellefliği tesis edildikten sonra, mükellefiyet tarihinden önceki dönemler için yeni bir uygunsuzluk yapılması durumunda, cezalar artırımlı olarak uygulanacaktır.

5 GÜN İÇİNDE BİLDİRİLEBİLECEK

Fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin düzenlenmediği durumlarda, belgeyi almakla yükümlü kişiler belgenin düzenlenmediğini 5 iş günü içinde vergi dairesine kendiliğinden bildirirlerse cezai işlem uygulanmayacaktır. Belgeyi düzenlemeyenler üç kat daha fazla özel usulsüzlük cezasına çarptırılacak.

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Ayrıca, satıcı alıcıya Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen belgelerden farklı bir belge verir. Alıcı bu durumu 5 iş günü içinde kendiliğinden vergi dairesine bildirirse, alıcıya ceza kesilmeyecek ancak satıcıya 6 kat artırımlı ceza kesilecektir.