50 yıl sonra bir ilk yaşandı: NASA yeniden Ay’a yolculuk yaptı

NASA, 50 yılın ardından yeniden Ay’a iniş yaptı. Yarım asır sonra gerçekleşen yolculuk canlı yayınla izlenebildi. Bir ABD roketi, 50 yıldır ilk kez bir Nasa ay iniş aracı taşıyan Ay'a yola çıktı.

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50 yıl sonra bir ilk yaşandı: NASA yeniden Ay’a yolculuk yaptı

50 yıldan fazla bir süredir ilk ABD ay iniş aracı Pazartesi günü uzaya fırladı. Ancak fırlatmadan kısa bir süre sonra aya ulaşmasını engelleyebilecek bir sorunla karşılaştı.

Apollo misyonlarından bu yana ilk kez bir Amerikan uzay aracı Ay'ın yüzeyine inecek ve ay yüzeyine güvenli bir şekilde ulaşan ilk ticari iniş aracı olmayı hedefliyor.

Aynı zamanda özel Birleşik Fırlatma İttifakı tarafından yapılan Vulcan roketinin ilk fırlatmasıydı. Görev başarılı olursa, bu ABD için önemli bir teknoloji haline gelebilir ve SpaceX'in popüler roketlerine rakip olabilir.

AY’A İNİŞ ŞUBAT AYINDA PLANLANIYOR

50 yıldan uzun bir süredir ilk ABD ay iniş aracı Pazartesi günü aya doğru fırladı. Özel şirketleri NASA ve diğer müşteriler için teslimat yapmak üzere bir uzay yarışına başlattı. Öte yandan uzay aracı, 23 Şubat'ta ay yüzeyine inmeyi amaçlıyor.

Astrobotic Technology'nin iniş aracı, yepyeni bir roket olan United Launch Alliance'ın Vulcan'ına bindi. Vulcan, Florida şafak öncesinde gökyüzünde çizgiler çizdi. Uzay aracını 23 Şubat'ta iniş girişimiyle sonuçlanması bekleniyor.

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