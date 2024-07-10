Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde başlattığı bu kampanyanın amacı, herkesin seyahat fırsatlarından eşit şekilde yararlanmasını sağlamak. Bakanlık yetkilileri, engelli bireylerin topluma dahil edilmesini sağlamak için bu tür indirimlerin önemini vurguladı.

AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, filosunun 30 ülkede 89 farklı destinasyona 95 uçakla uçuş yaptığını açıkladı. İşitme engelli insanlar için Görüşlü Çağrı Merkezi hizmetinin yaklaşık 200 bin kişiye yardımcı olduğunu belirtti. Bu tür hizmetler, AJet'in özel gereksinimli vatandaşların seyahat deneyimini geliştirmeyi amaçladığını göstermektedir.

AJet Genel Müdürü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kerem Sarp, bu önemli işbirliğini kutlamak için protokol töreninde bir araya geldi. Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yönelik 234 bin 759 seyahat kartının verildiğini ve bu tür yardımların devam edeceğini belirtti. Bakan Göktaş, tören sırasında AJet tarafından sembolik bir uçak modeli takdim edildi.

Bakanlık, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar çeşitli alanlarda şehit yakınları ve gazilere yardım etmeyi sürdürüyor. Yeni kampanyanın amacı, toplumsal eşitlik ve dayanışmayı güçlendirmek ve devletin sosyal hizmetlerini genişletmek.

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A-jet indirimli bilet nasıl alınır?

Kampanyadan yararlanmak için, belirtilen özel gruplara katılmak ve gerekli belgeleri sunmak gerekir. Bu gruplar, AJet ve Bakanlık işbirliği sayesinde ucuz uçak biletlerine kolayca erişebilecek.

Seyahat, şehit yakınları, gaziler ve engelli bireyler için bu önemli indirim kampanyası sayesinde daha kolay hale geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AJet'in resmi web siteleri, kampanyanın ayrıntılarını ve başvuru koşullarını içerir.

Bu tür işbirliklerin amacı, toplumsal dayanışmayı geliştirmek ve insanların sosyal hayata daha fazla katılımını artırmaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AJet tarafından başlatılan bu kampanya, sadece ucuz biletler sunmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal eşitlik ve dayanışmayı güçlendiren bir adım olarak görülüyor.