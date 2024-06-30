5 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir’de yaşanan patlama sonrası gözaltılar başladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, sanayi tipi bir tüp bir unu mamuller dükkanında patladı. Patlama, iş yerinden alevler yükselirken caddeyi savaş alanına çevirdi. Olayda 63 kişi yaralandı ve 5 kişi öldü. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı ve tüpü değiştiren kişi tutuklandı.

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5 kişi hayatını kaybetmişti! İzmir’de yaşanan patlama sonrası gözaltılar başladı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen sanayi tipi tüp patlamasında 5 kişi öldü ve 63 kişi yaralandı. Tüp değiştiren kişi gözaltına alındı.

Saat 15.00 sıralarında Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında bir patlama meydana geldi. Cadde patlamayla savaş alanına döndü. Çevredeki çok sayıda bina da hasar gördü. Şiddetli bir patlama sesi duyanlar korkudan sokağa fırladı.

Vatandaş tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 ekipleri gönderildi. Olayın yerinden alınan ilk görüntüler, yerde yaralı olarak yatan birçok kişiyi ve çevredekilerin yardıma koştuğunu gösteriyordu.

5 ölü, 63 yaralı var

Bina enkaza dönerken ölenlerin cesetleri polis tarafından örtüldü. Güvenlik için bölgedeki tüm doğal gaz hattı ekipler tarafından kesildi. Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 5 kişi öldü ve 63 kişi yaralandı, İzmir Valisi Süleyman Elban açıkladı.

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Vali Süleyman Elban, "Şırdancı olarak işletilen restorandaki sanayi tüpünün patladığını tespit ettik" dedi.

Patlamayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. anayi tipi tüp patlamasına ilişkin olarak, işyerinde tüp değiştiren bir çalışan tutuklandı.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 20 yaralıdan 10'unun durumunun ağır olduğunu açıkladı. Demir, açıklamasını, "Sağlı sollu, alttan üstten her taraf boşaltıldı" şeklinde sürdürdü. Kolonlarda hasar olabilir. Herkes burada. Derneğimize de elimizden gelen desteği veriyoruz. Yerde bireyler yatıyor. Kriz masası oluşturuyoruz çünkü durum çok kötü.dedi.

Patlamayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bildirdi. Bakan Tunç, "İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi. Soruşturma titizlikle yürütülüyor. Patlamada hayatını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralı insanlara acil şifalar diliyorum."

Patlamada ölen beş kişinin isimleri de açıklandı. Korkunç patlamada hayatlarını kaybedenlerin isimleri Dilek B, Havin E, Birgül S, Ruken Ç ve Evin A olarak açıklandı.

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