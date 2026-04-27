4 ilde sahte avukat çetesine operasyon: 28 kişi tutuklandı

Artvin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, kendilerini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan organize suç örgütü çökertildi ve yakalanan 35 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığınca organize suç örgütüne yönelik Artvin, İstanbul, İzmir ve Erzurum'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği belirtilen İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Düzenlenen operasyonlarda; internet siteleri üzerinden vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtıp telefonla aradıkları vatandaşlarımızdan para talep ettikleri ve ödeme yapmayan vatandaşlarımızı tehdit ettikleri tespit edilen 35 şüpheli yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

"510 MİLYON TL HESAP HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 28'inin tutuklandığı, 7'si hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı kaydedildi. Operasyonun mali boyutuna ilişkin detayların da paylaşıldığı açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri sonucunda şüphelilerin hesaplarında 510 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildiği vurgulandı.

"333 BANKA HESABINA TEDBİR KARARI UYGULANDI"

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik adımların atıldığının altını çizen Bakanlık, konuya "Şüphelilere ait 75 milyon TL değerinde 2 adet taşınmaz, 5 adet taşınır mal varlığı ile 333 banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi." sözleriyle işaret etti.

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı: Suçlama ise yüz kızartıcı! Özgür Gökçe neden tutuklandı?

Ateşkes İsrail'in umrunda değil: Bekaa Vadisi'ne operasyon başlattı!

Hizbullah yaralılarını toplayan İsrail askerlerini kamikaze İHA ile vurdu!